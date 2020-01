Vente en ligne d’objets destinés à faciliter le quotidien

Pour améliorer le quotidien de ceux qui souffrent de situations handicapantes, un nouveau site Internet en ligne repère, sélectionne et propose des solutions ergonomiques adaptées à tous : les ergobjets©. Objectif : proposer a des individus en situation de handicap, inconfort, gêne, voire de dépendance, d’accéder à des solutions pratiques et techniques, et s’engage à développer le confort durable des individus dans toutes les activités qui rythment leur quotidien.

Se lever sans effort, prendre une douche en toute sécurité, ouvrir un pot de confiture en un tour de main… Il y a dans nos vies des gestes d’une étonnante banalité qu’on ne parvient parfois que difficilement, voire pas ou plus du tout, à faire. Pas seulement parce que nous sommes âgés ou en situation de handicap, mais juste parce que nous sommes tous différents, pas « issus du même moule ».

C’est pour améliorer le quotidien de ceux qui souffrent de situations handicapantes, que Tous ergo repère, sélectionne et propose des solutions ergonomiques adaptées à tous : les ergobjets©. Une sélection de 650 ergobjets© triés sur le volet, destinés à offrir plus d’indépendance, de confort et de sécurité à tous ceux qui souhaitent améliorer leur quotidien. Créé en mai 2008, cette société est né de l’association des trois fondateurs d’Handynamic et de quatre passionnés soucieux de mettre leurs convictions et leurs expériences pluridisciplinaires (marketing, négoce, logistique) au service d’un projet ambitieux, porteur de sens et innovant.

Quelques chiffres

On estime à 22 millions le nombre de personnes âgées de 60 ans et + en France en 2050. En Europe, 60 à 80 millions de personnes sont dépendantes. En France, 7 millions de personnes sont en situation de handicap : 370 000 personnes se déplacent en fauteuil roulant, 1,5 millions sont malvoyants (60 000 non voyants), 4 millions sont malentendants (450 000 sourds), 1 million sont handicapés mentaux

Source INSEE (dernier recensement : 2006)

>www.tousergo.com