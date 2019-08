Vente de “Rêves” à Drouot Montaigne

Le 22 juin, l’association Rêves met aux enchères des oreilles inédites de la célèbre souris de Disney revisitées par vingt stars. Les bénéfices de cette vente financeront la réalisation de rêves d’enfants malades.

« Mickey, Mes Oreilles et Moi ! »

En partenariat avec Drouot Montaigne, ces créations originales seront vendues aux enchères le lundi 22 juin 2009. Orchestrée par Maître Georges Delettrez, Président de Drouot Holding, la vente débutera à 20h. Vous pourrez admirer les vingt créations et repérer votre coup de cœur les samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 juin de 11h à 18h lors de leur exposition à Drouot Montaigne.

Vingt créations inédites de stars



Vingt célébrités appartenant au monde du cinéma, du sport, de la mode et du design se sont mobilisées pour les enfants malades de l’association Rêves en participant à l’opération « Mickey, Mes Oreilles et Moi » à l’occasion du lancement de « LA FETE MAGIQUE DE MICKEY » à Disneyland Paris. Cette nouvelle année de festivités, qui a démarré le 4 avril, sera célébrée jusqu’en mars 2010.

Ces stars au grand cœur ont mis tout leur talent pour créer et personnaliser leurs propres oreilles de Mickey. Des oreilles « bijoux » imaginées par Vanessa Paradis, aux oreilles « rugby » de Sébastien Chabal, en passant par les oreilles « gruyère » de Franck Dubosc – qu’elle soit tendance ou décalée, chaque œuvre est unique et ressemble à son créateur !

Les célébrités au grand cœur

Frédéric Beigbeder, Alain Bernard, Sébastien Chabal, Phil Collins, Inès de la Fressange, Emilie Dequenne, Franck Dubosc, José Garcia, Pau Gasol, David Guetta, Thierry Henri, Enrique Iglesias, Jeff Leatham, Pascal Obispo, Vanessa Paradis, Tony Parker, Isabella Rossellini, Eric Serra, Joe-Wilfried Tsonga et Zinedine Zidane.