Venez découvrir comment mon chien me guide

Le dimanche 27 septembre 2009 Journée Portes Ouvertes Nationales des Ecoles de chiens guides membres de la F.F.A.C. Pour la 3e année consécutive, les écoles de chiens guides affiliées à la Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (F.F.A.C.) ouvriront leurs portes le dernier dimanche de septembre. Cette journée permet de réunir tous les acteurs de cette chaîne de solidarité : les écoles, les éducateurs, les bénévoles, les donateurs, les familles d’accueil et bien sûr les maîtres de chiens guides. C’est aussi et surtout l’occasion de faire connaître le chien guide et tout ce qu’il apporte au quotidien à son maître aveugle ou malvoyant.