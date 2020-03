Vendée: l’APF en quête de bénévoles

L’Association des paralysés de France (APF) organise la Fête du sourire, journées de vente et d’information, les vendredi 15 et samedi 16 mai dans la galerie du centre commercial E. Leclerc d’Olonne-sur-Mer. Pour les volontaires, il s’agira simplement de vendre quelques produits afin de donner à l’association les moyens financiers de mener à bien ses projets : accueil et soutien des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans trouble associé, défense des droits de ces mêmes personnes et de leur famille et lutte contre les discriminations. L’opération, qui avait permis de recueillir 2 100 € l’an passé, repose sur la vente de cinq produits : fleurs soleil Gerberas, peluches Jardinours, porte-clefs, bijoux de portable et sucette. Appel est lancé pour assurer deux heures de vente à l’entrée du supermarché, le 15 ou le 16 mai ou les deux jours, au sein d’un groupe de trois ou quatre personnes. Inscriptions auprès d’Yves Marais au 02 51 23 57 84 ou au 06 71 71 19 28, courriel : ymarais@wanadoo.fr