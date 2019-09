VEHIXEL, Le carrossier constructeur spécialiste de l’innovation en matière d’aménagement pour le transport des personnes à mobilité réduite

Véhixel, carrossier constructeur de véhicules, spécialiste également dans le Transport en Commun de Personnes (TCP) et les Véhicules de Sécurité (VS), présente aujourd’hui ses 3 gammes de véhicules dédies au Transport de Personnes a Mobilité Réduite (TPMR) EASYPROX, FLEXIPROX et HANDIPROX.

Ces gammes de véhicules intègrent tout le savoir-faire de Véhixel en matière d’innovation et de qualité de conception et de réalisation. La valeur ajoutée intégrée a chaque réalisation de Véhixel permet aux clients d’obtenir un véhicule “cousu main » répondant rigoureusement aux problématiques et besoins de chacun.

La polyvalence d’usage de ces vehicules est permise par l’intégration d’un catalogue d’options et de pack d’options répondant a toutes les contraintes exprimées par les clients.

EASYPROX : base Volkswagen Caddy Maxi, jusqu’à 5 personnes + 1 UFR ou 8 personnes

Présenté pour la première fois a Paris, la gamme EASYPROX est le résultat d’une réflexion globale pour répondre aux besoins aussi bien des personnes en situation de handicap qu’aux professionnels du transport.

Pour les particuliers, les bénéfices sont nombreux : accès facilite a l’abri du trafic, grande habitabilité, position centrale dans le véhicule permettant plus de confort et de proximité, beaucoup de luminosité et une très grande modularité.

Pour les professionnels du transport, ii s’agit de répondre aux nouvelles normes mais aussi d’évoluer en apportant de nouveaux services.

Parmi les aménagements : pavillon rehaussé pour garantir une plus grande hauteur intérieure équipé d’un vitrage panoramique pour favoriser la luminosité et la sensation d’espace, porte latérale droite élargie et plancher surbaisse en partie centrale pour une accessibilité latérale parfaite.

La solution EASYPROX offre un niveau de confort hors pair pour le conducteur et les passagers (suspension pneumatique, matériaux innovants) , permettant ainsi d’avoir un vehicule répondant a toutes les exigences d’accueil et d’accessibilité , dans un seul et unique véhicule .

FLEXIPROX : base Fourgon, jusqu’à 8 personnes + 1 UFR

Le système FLEXIPROX , davantage dédié au Transport à la demande, permet, sur la base d’un véhicule polyvalent, de concilier le Transport de Personnes a Mobilité Réduite, des utilisateurs en fauteuil roulant et despersonnes valides grâce a un système proactif extrêmement simple, qui ne requiert aucun effort physique II s’agit de l’adaptation d’un plancher plat, propre et prêt a un usage immédiat ou les systèmes d’accroche sont noyés dans le plancher et les sièges repliables sous la ligne de fenêtre.

HANDIPROX : base Ludospace, jusqu’à 5 personnes + 1 UFR ou 7 personnes

La gamme HANDIPROX correspond aux véhicules de petit gabarit type VW Caddy, Renault Kangoo ou encore Mercedes Citan permettant d’accueillir un utilisateur en fauteuil roulant, grâce a un décaissement a l’arrière et une rampe manuelle et jusqu’à 7 personnes. Ce sont des véhicules très fonctionnels, peu encombrants et relativement peu onéreux.

www.vehixel.com