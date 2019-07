Véhicules électriques pour PMR

Pour la première fois en France, des véhicules électriques pour les personnes à mobilité réduite sont mis à disposition, par la Saemes, au parking de Sèvres-Babylone (Paris 7e). La Saemes, 2e opérateur de stationnement à Paris, met à disposition au sein du parking Sèvres-Babylone (7e) deux scooters électriques, destinés aux personnes à mobilité réduite (handicapés et personnes âgées). Une offre inédite dans un parking, qui confirme la priorité de la Saemes de rendre ses services accessibles à tous, et son engagement dans la proposition de solutions de déplacement adaptées dans et hors de ses parkings. Ce véhicule permettra à ses utilisateurs d’effectuer depuis le parc des déplacements de proximité (6e, 7e, 14e et 15e arrondissements), pour une durée maximale de 4 heures, entre 9h00 et 20h30, 7j/7. Faciles d’utilisation, les scooters sont positionnés dans l’espace piéton principal du parc afin de permettre une accessibilité directe sur voirie via un ascenseur. Munis d’un panier ces véhicules doivent permettre de faciliter et optimiser les déplacements de proximité pour les PMR.