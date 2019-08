Valoriser toutes les compétences : l’association ANAIS crée une légumerie avec le soutien de SODEXO

C’est à Alençon, dans l’Orne, que l’association ANAIS ouvrira début 2012 un atelier de transformation de légumes, offrant ainsi un travail à temps plein à 10 salariés handicapés. SODEXO, partenaire de l’association depuis 15 ans, sera chargé de l’approvisionnement de cette légumerie et en deviendra le principal client.

Grandir ensemble

C’est en 1995 qu’a débuté le partenariat qui unit toujours ANAIS et SODEXO. Assurant une mission d’assistance technique (gestion des approvisionnements et supervision de la fabrication) pour la cuisine centrale de l’association à Alençon, l’entreprise pilote aussi, depuis deux ans, la livraison des repas avec une équipe de 9 chauffeurs. En l’espace de 15 ans, la cuisine centrale, qui livre les établissements gérés par l’association, est passée de 2000 à 3500 repas par jour, et de 25 à 44 sites livrés répartis sur près de 14 départements (Normandie, Pays de Loire, Centre).

Un projet ambitieux

Ce partenariat solide permet de franchir une nouvelle étape pour favoriser l’emploi des personnes handicapées : le 1er décembre 2010, SODEXO s’est engagé, pour une durée de 5 ans, à accompagner l’association ANAIS dans le développement d’une activité de transformation de légumes. Cette activité de valorisation de produits bruts sera réalisée dans le cadre de l’ESAT du pays d’Alençon (Etablissement

et Service d’Aide par le Travail), permettant d’offrir un emploi à 10 salariés handicapés encadrés par un moniteur.

Pour Jean-Marc Le Grand, directeur général d’ANAIS, « ce projet a été bâti en un temps record, parce que l’envie et la compréhension du projet étaient mutuelles avec SODEXO. Cette nouvelle activité nous fait progresser à plusieurs titres : nous devenons un acteur à part entière du marché de la transformation de légumes, une activité noble de valorisation des produits de la terre qui rejaillit sur les salariés handicapés ; nous améliorons la qualité des repas servis dans nos établissements grâce à l’utilisation de produits frais ; et enfin, tout cela est mené dans le respect du développement durable, car notre volonté est de nous approvisionner localement en produits bruts pour réduire notre empreinte environnementale »

Une collaboration étroite

Sur une capacité de production de 600 tonnes de légumes transformés par an, SODEXO s’engage à acheter à l’ESAT un volume annuel de 400 tonnes. C’est ainsi que les sites SODEXO des régions Normandie, Centre ou encore Pays de la Loire vont pouvoir bénéficier :· de légumes frais prêts à être cuisinés, livrés à intervalles réguliers ; et d’une nouvelle source d’approvisionnement de proximité sur des produits très utilisés comme les pommes de terre ou les carottes.

Par ailleurs, SODEXO assurera aussi l’approvisionnement de l’ESAT en légumes bruts, faisant ainsi bénéficier l’association ANAIS de son expérience dans l’élaboration de réseaux de producteurs locaux.

À propos d’ANAIS

Depuis 1954, la vocation d’ANAIS, Association d’Action et d’Insertion Sociale reconnue d’utilité publique, est de favoriser le développement personnel, l’épanouissement intellectuel et physique, l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées mentales ou dépendantes (enfants, adultes ainsi que personnes âgées) et de les accompagner, si nécessaire, tout au long de leur vie.

Née dans l’Orne, elle gère aujourd’hui 76 établissements répartis sur 14 départements. ANAIS œuvre dans 5 grands domaines : l’éducation spécialisée, le travail protégé, l’hébergement et la vie sociale, le polyhandicap et les soins, les personnes âgées dépendantes. Ainsi, plus de 3200 personnes handicapées sont aujourd’hui accueillies dans nos services et établissements dans le souci de promouvoir tous leurs potentiels et accéder ainsi à la pleine citoyenneté.

À propos de Sodexo Sodexo en France

En France, berceau de l’entreprise, Sodexo emploie 37 000 personnes et offre à ses clients une large gamme de services dans plusieurs segments de clientèles : en entreprises, hôpitaux, maisons de retraite, maison d’accueil pour personnes handicapées, établissements pénitentiaires, bases militaires, stades, parcs de loisirs et lieux d’exceptions. Sodexo en France offre aussi des Solutions de Motivation (Chèque restaurant, Chèque cadeau, Pass CESU…) dont bénéficient plus d’1 million de consommateurs.