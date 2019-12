Valérie Rosso-Debord (UMP) : « L’emploi, notre priorité »

« Les progrès accomplis sont incontestables ». Valérie Rosso-Debord, députée UMP de Meurthe-et-Moselle et déléguée générale au projet, dresse un bilan positif du candidat sortant. Pour Nicolas Sarkozy, elle répond à Handirect. Tout en attaquant François Hollande.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur la situation des personnes handicapées en France ?

Les progrès accomplis depuis la loi de 2005 sont incontestables. Tant en matière d’éducation, d’accessibilité ou d’insertion professionnelle, les choses progressent. Ce n’est jamais assez rapide, mais personne ne peut remettre en cause la détermination totale de Nicolas Sarkozy à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Les moyens consacrés aux politiques du handicap ont progressé de 23 %, aucun autre secteur n’a bénéficié d’un tel effort. Le président de la République avait promis de revaloriser l’AAH (Allocation pour Adulte Handicapé) de 25 %, c’est une promesse tenue !

Quelles sont vos propositions pour relancer l’emploi des personnes handicapées, particulièrement touchées par le chômage ?

Pour l’UMP, c’est une priorité. Chaque personne qui le peut doit pouvoir travailler et progresser dans son travail. C’est un enjeu de dignité et un moyen incontournable de participation à la vie sociale. Notre bilan est très encourageant. Aujourd’hui, plus de 800 000 personnes handicapées sont en emploi et nous avons augmenté de 40 % le budget de la formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Les résultats de cette politique commencent à se faire sentir : le nombre d’entreprises n’employant aucun travailleur handicapé a diminué de 93 % depuis 2008 et 49 % des entreprises dépassent déjà le taux de 6 % de travailleurs handicapés fixé par la loi de 2005.

Il faut continuer sur cette voie en renforçant la formation professionnelle des demandeurs d’emploi pour leur permettre de trouver une solution qui corresponde à leurs attentes et à leurs compétences. Pour ceux qui sont en emploi, il faut passer du quantitatif au qualitatif en permettant aux travailleurs handicapés de progresser dans leur entreprise. La méritocratie, c’est pour tout le monde !

En matière d’éducation, quelles solutions proposez-vous pour les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés en milieu ordinaire ?

À la rentrée 2011, 90 % des élèves handicapés sont scolarisés à temps complet. Ce chiffre a progressé de 60 % depuis 2006. Il faut maintenant trouver des solutions adaptées aux enfants qui ne peuvent toujours pas être scolarisés. Pour y arriver, il faut améliorer la coopération avec le secteur médico-social. C’est en décloisonnant, en faisant travailler les acteurs ensemble, que nous trouverons des solutions adaptées à chacun.

Le projet UMP rappelle l’attachement du parti « à l’objectif de rendre accessible à toutes les formes de handicap d’ici à 2015 l’ensemble des aspects de la vie quotidienne de la cité ». Concrètement, comment cela se traduit ?

Cet objectif n’est pas une alternative parmi d’autres. C’est un choix courageux que la droite a fait en 2005 et que Nicolas Sarkozy a confirmé à plusieurs reprises. Tous les types de handicaps doivent être pris en compte. C’est dans cette optique que nous avons créé l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle et mis en place un plan de 125 millions d’euros pour l’accessibilité dans les services publics. Nous devons progressivement aller

vers une société qui garantit l’accès à tout pour tous. Bâtiments, voirie, culture, sport : aucun secteur ne doit échapper à ce mouvement qui offre un confort d’usage à tous. Je suis profondément attaché à cette conception de la société,

attentive et généreuse.

Quelle est votre position quant à l’assistance sexuelle ?

Nous n’y sommes pas favorables. Il ne faut pas avoir sur ce point de position dogmatique, c’est un sujet qui touche à l’intime mais aussi à des principes qui pour nous sont indépassables : aucun acte sexuel ne doit donner lieu à une

rétribution.

Mai 2012 : Nicolas Sarkozy est réélu président de République. Quelle serait sa première mesure en matière de handicap ?

Nicolas Sarkozy présentera lui-même ses propositions. Mais son bilan exemplaire en matière de handicap plaide en sa faveur ! Il est probable qu’il maintiendra les efforts que nous avons engagés depuis cinq ans. Tous les acteurs du

handicap connaissent sa sensibilité et son attachement à ces questions. Je suis sidéré par l’absence de propositions du candidat socialiste François Hollande. Il ne propose absolument rien, si ce n’est un volet handicap pour chaque loi. C’est

de l’affichage, il ne s’engage sur rien, le contraste avec Nicolas Sarkozy est saisissant.