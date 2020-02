L’Association Valentin Haüy interpelle les futurs élus de Lyon sur des aspect essentiels pour la dignité de personnes, non-voyante, malvoyante et plus généralement des personnes en situation de handicap . Un exemple que devrait suivre toutes les associations de personnes handicapées à quelques encablures des élections municipales.

Nous ne faisons que vous livrer la copie du courrier qui a été envoyé par l’association Valentin Haüy aux candidats de Lyon et du Grand Lyon.