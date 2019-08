Valencienne (Nord) Plus de handicap visuel à la Maison de quartier

Bonne nouvelle pour les personnes déficientes visuelles. La Maison de quartier Beaujardin dispose désormais de cinq postes informatiques adaptés pour leur permettre de travailler en toute autonomie.

Les usagers mavoyants de la Maison de quartier se réjouissent. Impossible jusqu’alors pour eux de s’initier à l’informatique près de chez eux et tout aussi difficile de se déplacer à à Lille . Mais la maison de quartier a mis en place des cours de braille et acheté un nouveau logiciel adapté à au handicap visuel. La semaine dernière a eu lieu l’inauguration d’un atelier NTIC particulier implanté grâce à une personne malvoyante qui s’est démené pendant un avec d’autres habitants du quartier. « Le centre a aidé ces habitants à mettre en place le projet », explique Dominique Van Wynendæle, la directrice. Une aide qui peut se résumer à un chiffre : 13 500 E (accordés par la Fondation de France). C’est le coût du matériel spécialisé : cinq postes informatiques adaptés, une imprimante en braille et une plaque tactile pour remplacer la voix du logiciel. Grâce à ces installations, les personnes déficientes visuelles peuvent maintenant lire un document comme tout un chacun. L’utilisateur scanne le document et une synthèse vocale se charge de le lire. (Avec La Voix du nord)