Vaincre l’autisme lance un nouveau portail web

L’association « Vaincre l’autisme » a lancé fin décembre un nouveau portail documentaire interactif : le Webdoc de l’autisme, conçu en partenariat avec Care et Piw et également diffusé par l’Express. Il invite à découvrir, à travers les portraits de Maxence, Noam, Rachel et Marie, « les parcours souvent chaotiques » que traversent les personnes autistes et leurs familles. Outre ces témoignages, de nombreuses informations sur le thème de l’autisme en France et à l’international sont également en libre consultation.

« Avec une prévalence d’une naissance sur cent, la situation de l’autisme est un enjeu majeur de santé publique en France, commentent les représentants de l’association. Tous les rapports publiés ces dernières années font état d’un manquement dramatique de la France à son devoir de prise en charge des personnes autistes. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’elle a été condamnée par le Conseil de l’Europe à 4 reprises. Au-delà des rapports qui partout dénoncent, il est important de donner la parole à ces personnes qui vivent l’autisme au quotidien ». Rendez-vous sur : www.webdocdelautisme.fr