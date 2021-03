Vaccination et handicap : De nouveaux supports pédagogiques SantéBD

Ecouter article Ecouter article





L’association CoActis propose un nouveau kit pédagogique en FALC pour expliquer la vaccination aux personnes en situation de handicap ayant des difficultés de compréhension.

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, l’association CoActis se mobilise pour permettre à tous les publics d’en comprendre tous les aspects importants et de se protéger. Ainsi, elle a réalisé de nombreux posters, BD et vidéos de sensibilisation en FALC, Facile à lire et à comprendre, accessibles gratuitement sur son site Santé BD : www.santebd.org

C’est dans ce cadre qu’elle vient de lancer un nouveau kit pédagogique permettant d’expliquer facilement la vaccination aux personnes en situation de handicap ayant des difficultés de compréhension.

Une BD, un poster et une vidéo en facile à lire et à comprendre

Ce kit comprend une BD, un poster et une vidéo en langage facile à lire et à comprendre à destination des lieux où est pratiquée la vaccination.

Réalisé à la demande du Secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées, ce kit pédagogique est téléchargeable gratuitement sur le site www.santebd.org avec une vidéo de moins de 4 minutes vient d’être mise en ligne. Il s’adresse à toute personne présentant des difficultés de compréhension ou d’expression, comme les personnes âgées ou en situation de handicap, et a pour but de les aider à accéder à l’information pour un consentement libre et éclairé.

« Les plus vulnérables doivent avoir accès à une information compréhensible sur le vaccin. C’est un pré-requis au consentement », commente Anne-Charlotte Dambre, responsable du projet SantéBD au sein de l’association CoActis Santé. Elle ajoute que « ce support pédagogique permet aux professionnels de santé comme aux proches et aux personnes de confiance, d’expliquer les enjeux de la vaccination contre le COVID-19 ».

BD à télécharger

Poster à télécharger

Vidéo

Des versions en anglais, espagnol et arabe seront également prochainement disponibles sur le site www.santebd.org

De nombreux supports pédagogiques en lien avec le Covid-19

Parmi les autres thèmes abordés en lien avec la crise sanitaire :

– expliquer le confinement,

– le test du Covid-19,

– le port du masque,

– le lavage des mains,

– les gestes simples contre le coronavirus,

– faire ses courses en période de Covid-19

– rester en bonne santé.

Depuis 2016, le site SantéBD, édité par l’association CoActis Santé, propose des supports pédagogiques gratuits qui expliquent la santé avec des illustrations et des mots simples. Les trois nouveaux posters créés viennent compléter une collection de plus de 50 bandes dessinées qui sont téléchargeables gratuitement sur le site de Santé BD : www.santebd.org et disponibles sur une application mobile.