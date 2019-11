Les infirmier(e)s peuvent désormais vacciner contre la grippe les personnes de plus de 65 ans et certains malades chroniques (asthme, insuffisance cardiaque ou certains diabètes par exemple…) sans ordonnance, sauf pour la première injection. Les femmes enceintes et les personnes atteintes par le Vih sont exclues de cette liste. L’Assurance-maladie remboursera l’acte normalement.