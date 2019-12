Vacances pour tous dans le Doubs

Avec le site naturel Les tourbières de Frasne accessible aux personnes avec un handicap moteur, auditif ou mental, ce sont désormais 24 structures qui sont labellisées Tourisme & Handicap dans le Doubs. Musée de plein air des Maisons comtoises de Nancray, hébergements, vélo, sport nautique… Toutes une palette de loisirs s’offre à vous.

Un circuit pédestre triplement labélisé

Havre de paix naturel, Les tourbières de Frasne ont été aménagées dans le respect de l’environnement pour profiter de ces 50 hectares de « Réserve Naturelle Régionale ». L’accessibilité a été pensée dès la conception du projet. Pentes, obstacles, dimension paysagère et intérêt pédagogique ont été prise en compte pour établir la visite. Deux boucles principales existent : 3 km (entièrement accessibles) et 7,5 km (dont 5,5 km sont accessibles en aller/retour aux personnes en situation de handicap moteur, auditif et mental. Le circuit est équipé d’un fil d’Ariane, de garde-corps dans les passages avec surplomb et de « miséricordes » créés pour le repos. Les parties minérales et les copeaux de bois ont été compactés pour le passage des fauteuils roulants et les panneaux d’interprétation sont posés en plan incliné à des hauteurs adaptés. La vallée du Drugeon, dans laquelle s’insèrent ces tourbières, est la plus grande zone humide d’altitude de France. Elle accueille de nombreuses espèces de plantes et oiseaux protégés et permet de s’immerger dans des paysages souvent comparés à ceux du Canada et de la taïga.

Le musée des maisons comtoises

Malgré la configuration du site (environnement vallonné, maisons-collections inadaptables…), le musée de plein air des maisons comtoises de Nancray n’en oublie pas pour autant le public en situation de handicap. Ainsi, des tablettes numériques sont désormais mises à disposition de personnes à mobilité réduite pour une visite virtuelle de l’intérieur des huit maisons du musée. Côté visite, jardin des cinq sens, film muet pour les personnes sourdes et malentendantes, panneaux-tables tactiles et ludiques, installations sonores et guide de visite en braille complètent l’offre. Le musée propose également des fauteuils roulants et des aménagements pour leur accessibilité : rampes en pente douce, toilettes accessibles… activités en pleine natureMatériels adaptés, accompagnateurs brevetés pour des visites de sites, randonnées, balades à vélo… L’association Bol d’Air à Besançon (03 84 51 49 90 / 06 81 27 13 29), par exemple, offre la possibilité à tous de pratiquer des activités adaptées à la découverte de l’environnement. De son côté, Apach’Évasion à Pontarlier (www.apache-vasion.com / 06 61 02 01 31), qui a reçu le prix « Grand lauréat nation » de Jeunesses et sport, encadre toutes les activités de plein air pour personnes handicapée (moteur, sensoriel, mental) été comme hiver. Enfin, à Montbéliard, Colibrius (www.colibrius.fr / 03 81 90 57 79) loue des cycles pour les personnes handicapées et organise des circuits à la journée.

Les 24 structures du Doubs labellisées sont à découvrir sur www.doubs.travel/tourisme-handicap