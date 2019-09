Vacances avec les enfants

Le Petit Futé propose une nouvelle édition de ce guide, plus pratique et résolument tournée vers les meilleures idées activités et loisirs à pratiquer en famille ou à proposer à ses enfants pendant les vacances ou au cours d’un week-end. Ateliers, visites, parcs animaliers et parcs naturels, balades à pied, à cheval ou même en roulotte, bases de loisirs, sports en plein air (terre, air, mer ou eau vive), découverte insolite : vous n’aurez pas assez d’une année pour tester ! De nombreuses nouveautés et de grands classiques à découvrir sans attendre, complétés comme toujours des indispensables infos pratiques.

Pour chaque département, une sélection des meilleurs spots éducatifs et pédagogiques a été faite, puis organisée en différents chapitres. Vous serez ainsi en mesure de faire découvrir à vos enfants toutes les facettes des régions de France en commençant par la richesse de leur patrimoine et de leurs monuments. Vous partirez en leur compagnie sur les chemins de civilisations anciennes et perdues, cheminant dans les méandres de l’histoire sur les pas des Cathares, ou au bord des douves des châteaux de la Loire. L’occasion de donner aux cours d’histoire et de géographie une nouvelle dimension !

Vous trouverez également une sélection des plus beaux parcs et des plus belles forêts : terrains de jeu naturels qui se prêtent parfaitement à la dégustation d’un grand bol d’air frais en famille. Les casse-cous et les apprentis aventuriers ne sont pas oubliés et ils pourront exercer leurs talents de pilotes en herbe sur des pistes de kart ou, à la manière de Tarzan, à la cime des arbres, grâce aux parcours acrobranches. Les zoos, les parcs animaliers, parcs d’attractions nautiques, toutes valeurs sûres de l’enfance, n’ont pas été oubliés. Rires et souvenirs garantis. Enfin, parce que la gourmandise n’a rien d’un vilain défaut quand il s’agit de gastronomie ou de « bien manger », les auteurs ont recensé pour vous les meilleures adresses pour initier vos enfants aux plaisirs du goût.