Vacances adaptées : Des appartements accessibles face au Mont-Blanc

Vos vacances adaptées à Combloux face au Mont-Blanc

Eté comme hiver la ferme de Oise à Combloux (74) vous propose des vacances adaptées avec deux appartements entièrement équipés et adaptés pour accueillir des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant.

Ces deux appartements peuvent se louer individuellement ou en commun car ils sont reliés par une double porte. D’une grande surface de 52 m² chacun, ils sont classés 3 étoiles et donc équipés grand confort avec wifi, TV HD, lave-vaisselle et lave-linge, cuisine moderne, chauffage au sol et bien sûr salle de bain et toilettes aux normes d’accessibilité. Possibilité de stationner devant votre appartement. Combloux propose un panorama sur le Mont-Blanc exceptionnel et se trouve à 4 km de Megève.

La station vous offre une grande variété d’activités de loisirs adaptées grâce à la présence de l’association Loisirs Assis Evasion qui accueille de nombreuses personnes handicapées, été comme hiver, grâce à son personnel expérimenté, et du matériel en quantité pour profiter en toute sécurité des plaisirs de la montagne. Ces appartements qui font partie d’un corps de ferme traditionnelle sont proposés à la semaine pour des prix plus que raisonnables. Alors n’hésitez pas.

Contact : 06 47 98 61 92 ou à l’adresse jmmc0663@gmail.fr