Vacances adaptées au handicap moteur : Axsol innove

L’accessibilité à la carte, c’est que propose Axsol qui aide les particuliers à organiser des vacances adaptées au handicap moteur.

Acteur majeur de l’accessibilité sur le marché français, AXSOL lance cette année une structure entièrement dédiée à la location : AXSOL LOCATION. Né de la demande de ses clients, qui souhaitent notamment prévoir des vacances adaptées au handicap moteur, ce service propose des solutions destinées aux particuliers (pour faciliter leur mobilité) et à ceux susceptibles de les accueillir (parents, hôtels, hébergements touristiques, centres de congrès…). Les matériels proposés, se répartissent en trois grandes catégories : Se Déplacer en toute autonomie, Franchir et Accéder.

– Pour se Déplacer, des fauteuils roulants (motorisés ou non), légers, confortables et pliables permettant des déplacements sur de courtes ou longues distances. Mais aussi des scooters électriques ainsi que des caillebotis qui permettent de circuler sur tout type de sols extérieurs (sable, gazon etc.).

– La catégorie Franchir regroupe quant à elle les différents moyens pour passer des escaliers et des étages ou accéder à des scènes. AXSOL LOCATION propose des rampes amovibles, des monte-escaliers électriques autonomes (avec siège intégré ou pouvant s’adapter aux fauteuils roulants manuels) et des plateformes élévatrices verticales.

– Enfin pour Accéder : le fauteuil d’aisance WheelAble (siège léger et pliable s’adaptant aux toilettes et douches standard) et les systèmes de mise à l’eau manuels (fauteuil J.O.B) ou sur batteries (chariot BluOne), pour piscines et plages.

Les services associés à la location peuvent être : la livraison et reprise aux adresses que vous souhaitez, l’installation du matériel, une formation de l’utilisateur, une assistance pour la manipulation lors de la prestation et un support technique téléphonique. À noter également, tous les produits proposés sont disponibles à l‘achat.

Pour obtenir plus d’informations sur l’organisation de vos vacances adaptées au handicap moteur, rendez-vous sur le site d’Axsol location : www.axsol-location.com. Contact mail : location@axsol.fr.