Vacances accessibles en Nouvelle Aquitaine : Nos suggestions de sorties

Gastronomie, jardins et découvertes ludiques : Nos propositions de sorties pour des vacances accessibles en Nouvelle Aquitaine

Entre merveilles géologiques, gastronomiques, florales et culturelles, la Nouvelle Aquitaine ne manquera pas de répondre à vos envies de vacances accessibles, de détente et de découverte le temps d’un séjour, seul, en groupe, en famille ou entre amis. Nous vous proposons ici une petite sélection d’activités accessibles, bénéficiant toutes de la marque « Tourisme et Handicap » pour au moins l’un des différents types de handicaps moteur, visuel, auditif et mental. Pour compléter ces suggestions, rendez-vous sur le site : www.tourisme-handicap.gouv.fr

Gouffre de Proumeyssac

Exploré depuis 1907, le Gouffre de Proumeyssac est aujourd’hui la plus grande cavité aménagée du Périgord. On y accède facilement par un tunnel qui mène au cœur d’une immense voûte souterraine recouverte d’innombrables cristallisations. À noter que, depuis peu, la mise en lumière est complétée par un accompagnement musical. La visite dure 45 mn et elle est commentée par des guides expérimentés. En termes d’accessibilité, le tunnel en pente douce permet aux personnes en fauteuil d’accéder au balcon qui domine le gouffre et à l’aide d’audio-guides de profiter de l’ensemble des commentaires du guide lorsqu’il descend avec les visiteurs au fond du Gouffre. De cet endroit on bénéficie de la meilleure vue d’ensemble et on profite des sons et lumières de la visite. Pour les personnes aveugles et malvoyantes, des livrets avec des textes en braille et des dessins en relief illustrent les points forts de la visite guidée Les visiteurs déficients intellectuels apprécieront mieux la visite grâce aux guides expérimentés, des aménagements et un éclairage sécurisants. Pour les personnes sourdes et malentendantes, des audios-guides au volume réglable et des livrets de visite sont prévus.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, moteur, mental, visuel.

7 24260 LE BUGUE

www.gouffre-proumeyssac.com

Tél. 05 53 07 27 47

Asinerie du Baudet du Poitou

Au sein de la ferme de la Tillauderie, l’Asinerie du Baudet du Poitou met à l’honneur cet âne à la physionomie particulière, comme l’expliquent les gérants de ce lieu original : « Il a de grandes oreilles, le nez et le tour des yeux blancs, une grande taille. Très jeune, l’ânon est déjà haut sur ses jambes avec le poil très foncé et ressemble à une vraie peluche. Alors que les ânes des autres races servaient à porter des charges ou travaillaient la terre, la principale occupation du Baudet était la production mulassière : la reproduction avec des juments de trait poitevin dans le but d’obtenir d’admirables mules Poitevines », précisent-ils également.

Sur place, de nombreuses animations sont proposées aux visiteurs : rencontre avec les ânes, exposition en visite libre, promenades en calèche et visite commentée à l’extérieur pour observer les animaux dans leur milieu naturel. Parmi les aménagements réalisés à destination des personnes en situation de handicap : signalétique, sécurisation et adaptation du cheminement d’accès, approche sensorielle des collections faisant appel à la fois au toucher et à l’ouïe, nombreux outils interactifs, tablette d’accueil à hauteur adaptée pour les personnes en fauteuil roulant.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, moteur, mental, visuel.

Ferme de la Tillauderie

17470 DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE

www.asineriedubaudet.fr

Tél. 05 46 24 68 94

Visite du Port des Salines et ses dégustations

Un marais salant à découvrir de multiples manières au sud-est de l’île d’Oléron. Situé dans la commune de Grand Village Plage, le Port des Salines propose une première initiation à travers son ╔écomusée et ses expositions temporaires et permanentes, puis une visite guidée pour découvrir le site en grandeur nature, le fonctionnement d’un marais salant, et observer les gestes ancestraux du saulnier, avec une dégustation pour ceux qui le souhaitent. Autres possibilités : une promenade en barque où le visiteur pourra contempler la faune et la flore des marais, une promenade sur le sentier d’interprétation en accès libre et gratuit pour une première sensibilisation au patrimoine salicole, la visite des cabanes d’artisans et de producteurs et un restaurant. La « Visite Dégustation multi-sensorielle » comprend quant à elle une visite intérieure de l’écomusée, associée à une découverte de la salorge et du fonctionnement du marais salant en extérieur. Elle se termine par une dégustation de produits locaux (salicorne au vinaigre, huître cuisinée, caramel à la fleur de sel, bière à la fleur de sel, …). L’ensemble du site est de plain-pied et clos. La visite est accompagnée et dure environ 1h30.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, moteur, mental, visuel.

59 route des Allées SAINT-PIERRE D’OLERON

17370 LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

www.port-des-salines.fr

Tél. 05 46 75 82 28

Les Jardins du Manoir D’Eyrignac

Un immense espace de verdure qui s’étend sur 200 hectares et invite à découvrir d’infinis jardins de fleurs, d’arbres et de plantes finement agencés : arabesques de buis, fontaines jaillissantes, miroirs d’eau, tapis de gazon, roseraie blanche, collection de sculptures végétales taillées à la main par les jardiniers d’Eyrignac, contemplation de panoramas… « Les Jardins d’Eyrignac se prêtent à la venue des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) qui apprécieront une promenade de plein air dans de larges allées, sur un terrain en pente douce, dans un cadre sensoriel très évocateur, indiquent les gérants des Jardins. Pour chaque type de handicap – auditif, mental, moteur – des dispositions sont prises pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions : boucles magnétiques, ardoises pour pouvoir dialoguer par écrit, audio-guides, chiens d’aveugles bienvenus… Bien que le lieu ne soit pas labellisé pour les personnes atteintes de déficience visuelle, tout est mis en œuvre pour que la découverte leur soit également accessible ».

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, moteur, mental.

24590 SALIGNAC-EYVIGUES

www.eyrignac.com

Tél. 05 53 28 99 71

Musée du Chocolat Bovetti

Venez découvrir l’histoire de la célèbre Chocolaterie Bovetti à travers son musée du chocolat créé en 2002 par Valter Bovetti, artisan chocolatier et fondateur de la chocolaterie. Au programme, un parcours composé d’expositions, de vidéos, d’ateliers, de visites de plantations, de démonstrations et de dégustations afin d’être littéralement immergé dans le monde du chocolat. Concernant l’accueil des visiteurs en situation de handicap, le Musée du Chocolat Bovetti propose notamment des documents d’aide à la visite synthétisant les commentaires des guides, un parcours adapté aux personnes à mobilité réduite, et une approche tactile des éléments à découvrir.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, moteur, mental, visuel.

ZAES du Moulin Rouge

24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU

www.bovetti.com

Tél. 05 53 51 81 53

Parc des Labyrinthes Mysterra

Situé en bordure du Lac Baron-Desqueyroux dans un domaine de 11 hectares au cœur de la Haute-Saintonge, « Mysterra® Le parc aux 7 Labyrinthes » permet d’allier découverte de la nature, exercice physique et stimulation des méninges. Parmi les nombreuses activités qui y sont proposées : promenades, parcours sportifs, découvertes de la biodiversité, d’expositions d’artistes Art Nature, parcours à thèmes, jeux et énigmes à résoudre avec l’aide de smartphones (prêtés contre caution à l’entrée du Parc). Libre à chacun de de partir à la chasse au trésor, avec une quête de 25 Runes disséminées en partie dans le parc et quelques autres cachées sur l’ensemble du territoire de la Haute-Saintonge. Pour faciliter l’accès à ses parcours, le parc dispose d’un fauteuil tout terrain mis à disposition (sur réservation préalable) pour le déplacement des personnes à mobilité réduite ou des personnes ayant un handicap temporaire.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, moteur, mental.

17130 MONTENDRE

www.parc-mysterra.fr

Tél. 05 17 24 30 58

En photo principale : Dégustez les créations de Valter Boveti – Vacances accessibles en Nouvelle Aquitaine © Musée du Chocolat Bovetti