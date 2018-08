Vacances accessibles en Normandie : Nos suggestions

Vacances accessibles en Normandie : Un petit paradis entre terre et mer

Entre terre et mer, la Normandie a beaucoup à offrir, que ce soit en termes de balades nature, de visites culturelles ou gastronomiques, ou de sports nautiques et équestres. Voici une petite sélection d’activités pour des vacances accessibles en Normandie. Pour la compléter rendez-vous sur : www.normandie-tourisme.fr/tourisme-et-handicap-538-1.html

Site naturel la Roselière de Normanville (76)

Un parcours en pleine nature accessible à tous pour découvrir les richesses de la faune et la flore normandes. Grâce aux différents panneaux explicatifs vous pourrez approfondir vos connaissances des différentes espèces et du fonctionnement des zones humides. Vous pourrez aussi profiter d’une visite commentée en téléchargeant gratuitement l’application « Au fil de l’Andelle ». Marque Tourisme et Handicap pour les handicap moteur, visuel, auditif et mental. Il a été réalisé avec des personnes en situation de handicap. Pratique : Hameau de Normanville, 76780 Le Mesnil-Lieubray / Pays de Bray. Tél. 02 35 65 47 10. Site web : www.cren-haute-normandie.com

La Fermes des Peupliers (27)

Une ferme pédagogique qui propose de découvrir de manière ludique le circuit de fabrication d’un yaourt à partir du lait de vache ainsi que tous les métiers de la ferme qui s’y rattachent. Au programme : visites libres ou guidées, promenade, entrée dans un atelier de production, rencontre avec les veaux, projection de film, découverte de la traite des vaches… Ouvert aux groupes sur réservation. Marque Tourisme et Handicap pour les handicap moteur, visuel, auditif et mental. Pratique : 4, rue des Peupliers, 27380 FLIPOU. Contact : 02 32 48 70 09 ou sur actu-gourmande@fermedespeupliers.fr. Site web : www.fermedespeupliers.fr

Distillerie Calvados Drouin (14) + Photo Distillerie : Découvrez comment sont fabriqué le cidre, le pommeau et le Calvados.

Au cœur de la Vallée de la Touques, venez découvrir la distillerie artisanale de Christian et Guillaume Drouin dans un domaine typique datant du XVIIe siècle. À travers le matériel ancien et moderne (pressoir, alambics, chais de vieillissement…), vous pourrez apprendre comment sont fabriqué le cidre, le pommeau et bien sûr le Calvados – proposé ici en 30 variétés ! Marque Tourisme et Handicap pour les handicap moteur, visuel, auditif et mental. Visite gratuite pour les visiteurs individuels, payant pour les groupes à partir de 20 personnes. Une dégustation est incluse dans la visite. Pratique : 1895 Route Départementale 677. Coudray-Rabut (14130). Tél. 02.31.64.30.05. Plus d’infos : www.calvados-drouin.com

Centre équestre de Montmirel (61) + Photo : Rencontrez les chevaux du Centre équestre de Montmirel © Centre équestre de Montmirel

Depuis 2012, le Centre équestre de Montmirel propose de nombreuses activités en lien avec ses chevaux et poneys : balades en forêt, cours réguliers d’équitation, stages pendant les vacances, ou encore équithérapie pour les personnes qui auraient un projet en ce sens. « Notre objectif est de proposer à tous, petits et grands, cavaliers ou non, valides ou en situation de handicap, des activités équestres centrées sur le lien avec l’animal et le bien-être », indique l’équipe dirigeante.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicap moteur, visuel, auditif et mental.

Pratique : Centre équestre de Montmirel. Chedouet – 61170 Les Ventes de Bourse. Tél. 02 33 28 02 73. Mail : contact@centreequestredemontmirel.fr

École de Voile de Cherbourg Octeville (50)

Une école de voile accessible à tous et qui a reçu la marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur et mental. « Que vous ayez une préférence pour un catamaran, un dériveur ou un habitable pour une navigation en solitaire ou en équipage, vous trouverez toujours le support adapté à vos envies. Prêt de combinaison. N’hésitez pas à nous contacter », commente l’équipe. Pratique : Pays Touristique du Cotentin, 8 rue Vindits – 50130 Cherbourg-en-Cotentin. Tél. 02.33.53.92.05. Site web : www.cotentin-nautisme.fr

En photo : Découvrez comment sont fabriqués le cidre, le pommeau et le Calvados à la Distillerie Calvados Drouin.