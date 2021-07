Vacances accessibles en Centre-Val de Loire : Nos suggestions de sorties

Ecouter article Ecouter article





Centre-Val de Loire : Entre forêts, rivières et châteaux

De la ferme pédagogique aux sentiers forestiers, en passant par la découverte de monuments historiques mondialement connus, vous n’aurez que l’embarras du choix pour occuper vos journées de détente en passant des vacances accessibles en Centre-Val de Loire. Vous trouverez ici une petite sélection d’activités accessibles, bénéficiant toutes de la marque « Tourisme et Handicap » pour les handicaps moteur, visuel, auditif et mental. Pour compléter ces suggestions, rendez-vous sur le site : www.tourisme-handicap.gouv.fr

Ferme du Cabri au Lait

Située entre la forteresse royale de Chinon et la cité royale de Loches et à 30 minutes du Futuroscope, la ferme pédagogique du Cabri au Lait vous invite à venir rencontrer ses chèvres et à découvrir les délicieuses productions issues de leur élevage. Vous pourrez notamment visiter l’atelier de transformation fromagère et celui consacré aux plantes aromatiques et médicinales. À travers ce lieu, les propriétaires, Claire et Sébastien, se sont installés en Touraine en 2009, souhaitent partager leurs passions et leurs engagements pour la protection de l’environnement. Parmi les différents aménagements qui facilitent l’accès aux visiteurs en situation de handicap : toilettes accessibles, cheminements en pente douce pour accéder à la chèvrerie, accès de plain-pied à la salle de traite et à la fromagerie, entrée en pente douce dans la salle pédagogique. Notre programme d’ateliers pédagogiques est disponible sur le site internet de la ferme.

LES HERAULTS

37800 SEPMES

www.cabriaulait.fr

Tél. 02 47 32 94 86

Bateau promenade Ambacia

Découvrir Chenonceaux au fil de l’eau, ses monuments – dont son célèbre château – mais aussi sa faune et sa flore au fil de l’eau : c’est que vous propose la société « La Bélandre » qui organise des promenades en bateau accessibles à tous. Des balades commentées sur le Cher, au départ de la maison éclusière de Chisseaux, à 2km de Chenonceaux et à 30 km à l’Est de Tours afin de découvrir les côteaux couverts de forêts et de vignobles. Les balades durent environ 50 minutes avec un commentaire en direct, en français ou en anglais : faune et flore, histoire des monuments visibles pendant la balade, histoire des mariniers… Ces commentaires sont adaptés selon les publics présents à bord et disponibles en version papier. Deux membres d’équipage aident systématiquement à franchir la passerelle permettant d’accéder au ponton. Parmi les aménagements pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite : largeur du portillon d’embarquement suffisante, barres de seuil adaptées, largeur de la passerelle adaptée… Il peut accueillir 75 passagers au total.

Maison Eclusière

4 37150 CHISSEAUX

www.labelandre.com

Tél. 02 47 23 98 64

Aérocom montgolfière

Vous souhaitez vivre une expérience hors des sentiers battus ? Pourquoi pas un vol en montgolfière ? Que vous soyez ou non en situation de handicap, Aérocom Montgolfières propose, en partenariat avec la Région Centre-Val de Loire, des vols adaptables à tous les profils d’aventuriers. Elle dispose ainsi d’un équipement qui permet à un passager assis accompagné de 2 passagers debout de découvrir la Vallée de la Loire « en ballon ». Une nacelle avec porte d’accès et siège réglable en hauteur garantit la place d’un passager assis avec tout le confort nécessaire et la présence de deux accompagnants debout. Les envols ont lieu à Chaumont-sur-Loire, Chenonceau, Amboise ou Blois avec décollage à proximité de l’un des châteaux. Pour éviter la chaleur et les vents forts, les vols ont toujours lieu au lever ou avant le coucher du soleil, aux heures où les lumières sont les plus belles. Compter trois heures d’aventure total en comptant les étapes de préparation.

36 rue de Chouzy

41150 ONZAIN

www.aerocom.fr

Tél. 02 54 33 55 00

Karting espace loisirs

Afin d’offrir les sensations du pilotage au plus grand nombre, l’espace de karting de la Laurière « Formule Kart » met à disposition de deux karts spécialement équipés pour les personnes à mobilité réduite (palettes au volant) ainsi qu’un kart biplace permettant à une personne déficiente mentale ou visuelle de vivre un moment inoubliable. L’occasion de tester la plus grande piste de karting d’Indre et Loire. Les sessions durent 8 minutes. Des consignes de sécurités strictes sont à respecter par tous les pilotes. À noter qu’en cas de problème, le kart peut être arrêté à distance.

La Laurière

37260 VILLEPERDUE

http://formulekart.com

Tél. 02 47 26 07 00

Sentier de la Salamandre

Géré par l’Office National des Forêts (ONF), le sentier de la Salamandre est accessible à tous les publics et permet de prendre un grand bol d’air en traversant des ambiances forestières variées, jusqu’à une vaste mare forestière. Le parcours est jalonné d’ateliers d’information et de découverte du milieu forestier, également adaptés à tous les publics. Parmi les aménagements mis en place : pupitres sensoriels avec relief et braille, bancs tous les 200 m, revêtement accessible aux fauteuils roulants, barrières de sécurité, ponton sécurisé, toilettes sèches.

18100 VIERZON

www.onf.fr

Tél. 04 48 70 03 69

Vallée Troglodytique des Goupillières

Venez découvrir la vie des paysans qui habitaient des fermes troglodytiques au siècle dernier ! Située à une trentaine de km au sud-ouest de Tours sur la commune d’Azay-le-Rideau, la vallée troglodytique des Goupillières propose un parcours de visite enrichi par la présence d’animaux de ferme (ânes, chèvres, cochons, poules, lapins…) ainsi que des espaces de jeux pour les enfants aménagés dans les sous-bois (château- fort, maison de la sorcière, village des pillards). Une exposition de photos « le paradis des papillons » est aussi présentée. Les visites sont libres ou guidées et adaptées à la demande. Les visiteurs qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un support papier avec plan et explications du parcours de visite. Des aménagements sont également prévus pour les personnes à mobilité réduite et déficientes visuelles.

Les Goupillières

37190 AZAY-LE-RIDEAU

www.troglodytedesgoupillieres.fr

Tél. 02 47 96 60 84

Château d’Azay-le-Rideau

Édifié au cœur de la Touraine sous le règne de François Ier, le château d’Azay-le-Rideau est un impressionnant monument qui incarne la Renaissance française mais c’est aussi un parc romantique du XIXe siècle, des façades décorées et entourées d’eau, et des découvertes à chaque porte franchie. Suite à la campagne de restauration achevée en 2017, la salle du pressoir a été aménagée en salle d’interprétation et met à la disposition des visiteurs de nombreux outils adaptés aux différents handicaps : maquettes tactiles, commentaires en LSF, découverte des salles du château via une projection sur grand écran, commentaires en braille et caractères agrandis. Un circuit dans le parc est aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Trois fauteuils roulants sont à la disposition des visiteurs ainsi que des cannes sièges. La billetterie-boutique est accessible et sonorisée comme les sanitaires. En outre, une offre de visites thématiques adaptées est proposée par le service pédagogique du château.

Rue Balzac

37190 AZAY-LE-RIDEAU

www.azay-le-rideau.fr

Tél. 02 47 45 68 60

Site ENS de l’étang du Louroux

Situé à une trentaine de kilomètres au sud de Tours, l’étang du Louroux est classé Espace Naturel Sensible de par la richesse exceptionnelle de sa faune et de sa flore. C’est d’ailleurs un lieu de passage très important pour les migrations et la reproduction d’environ 200 espèces d’oiseaux, dont certaines très rares. Le sentier d’interprétation comporte de nombreux aménagement pour l’accessibilité des visiteurs : continuité entre la zone de stationnement et le sentier, cheminements facilement carrossables en fauteuil roulant, sans ruptures de niveau, construction d’un observatoire accessible et de plain-pied, signalétique descriptive à bonne hauteur et sous forme de pupitres inclinés. Le sentier fait environ 1,350 km découpés en 3 « sections » : chemin des oiseaux, chemin de la digue et chemin des demoiselles. Il fait partie d’un parcours qui fait le tour de l’étang, labellisé Label Balade et dont la fiche descriptive est disponible dans les offices de tourisme et sur le site Internet www.touraineloirevalley.com.

Rue Nationale

37240 LE LOUROUX

Tél. 02 47 31 47 31

