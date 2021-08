Vacances accessibles en Bretagne : Découvrez nos suggestions de sorties

Ecouter article Ecouter article





Mégalithes, jardins thématiques et aventures celtiques : nos propositions pour des vacances accessibles en Bretagne

Outre ses nombreux paysages aussi époustouflants que variés, la Bretagne offre de nombreuses ressources pour des vacances accessibles, qu’elles soient culturelles, historiques, naturelles ou encore sportives. Découvrez ici une petite sélection d’activités accessibles, bénéficiant toutes de la marque « Tourisme et Handicap » pour au moins l’un des différents types de handicaps moteur, visuel, auditif et mental. Pour compléter ces suggestions, rendez-vous sur le site : www.tourisme-handicap.gouv.fr

Site des mégalithes de Locmariaquer

Situé tout près de Carnac, aux portes d’entrée du Golfe du Morbihan, le site des mégalithes de Locmariaquer offre un spectacle hors du commun avec un ensemble de trois monuments mégalithiques construit au Néolithique : le Grand Menhir brisé, énorme bloc de granit de 21 mètres et pesant 300 tonnes, est la plus grande stèle connue en Europe ; le tumulus d’Er Grah et le dolmen de la Table des Marchands : un témoignage exceptionnel sur les rites funéraires pratiqués en Bretagne. Le site est aménagé de façon à pouvoir accueillir les visiteurs ayant tout type de handicap avec notamment des maquettes tactiles, des tablettes, des livrets en braille, des boucles magnétiques et des chemins de circulation accessibles en fauteuil autour des trois monuments mégalithiques.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, moteur, mental, visuel.

Route de Kerlogonan

56740 LOCMARIAQUER

www.site-megalithique-locmariaquer.fr

Tél. 02 97 57 37 59

Avel Char

Labellisé tourisme et handicap depuis 2019, le centre de char à voile Avel Char propose une pratique adaptée à tout type de handicap. Il dispose en effet d’une flotte de 12 biplaces permettant de faire découvrir cette pratique sportive aux personnes de tout profil, y compris avec mobilité réduite, en toute sécurité. Le char à voile biplace est équipé d’une double commande de direction permettant à une ou deux personnes de piloter. Après un briefing, les deux personnes vont évoluer sur un parcours balisé et encadré par un moniteur. Le site est accessible en fauteuil roulant avec des sanitaires adaptés, un stationnement sur plage et au centre très facile. De plus, la plage d’Hirel est une grève donc du sable dur permettant l’évolution des fauteuils roulants facilement sur site.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, moteur, mental, visuel.

4 rue du bord de mer

35120 HIREL

www.avelchars-a-voile.com

Tél. 06 03 27 18 76

Train touristique – L’Orient Express

Une bonne alternative pour découvrir la charmante ville de Fougères, établie sur plusieurs promontoires, sans faire d’efforts physiques. L’Orient Express propose un parcours entre ville haute et ville basse pour contempler de superbes points de vue tout en s’informant sur l’histoire, le patrimoine et la culture de la région. Le circuit de 40 mn démarre au pied du Fabuleux Château. Il est animé par des commentaires ludiques et pédagogiques. Pour les personnes à mobilité réduite, le deuxième wagon est spécialement équipé d’une double porte large et d’une rampe d’accès. Cette rampe est dépliée à la demande par le chauffeur (Longueur : 140 cm. Pente : 30 %).

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, mental, visuel.

36 Rue de Nantes

35300 FOUGERES

www.petit-train-fougeres.com

Tél. 02 99 94 60 33

Cité de la Voile Éric Tabarly

La Cité de la Voile Éric Tabarly propose une véritable immersion océanique dans l’univers de la voile moderne et de la course au large. Au programme du parcours de visite : des manipulations, des films, un espace jeux enfants 3-6 ans, un simulateur 4D et un nouvel espace consacré à Éric Tabarly. Objectif : découvrir les aventures des grands navigateurs, comprendre leurs défis techniques et humains et vivre l’expérience de la voile en accédant aux sensations de la navigation. La visite de la Cité de la Voile peut se prolonger par une sortie en mer sur un véritable voilier avec un skipper professionnel ou par la découverte guidée des bateaux de course au large (visite du 1er pôle européen de course au large). Parmi les aménagements pour faciliter l’accessibilité : places de stationnement PMR, guichets abaissés, documents de visite en braille et grands caractères, cannes-sièges, fauteuils roulants manuels, audiophones…

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur et mental.

Lorient La Base

56100 LORIENT

www.citevoile-tabarly.com

Tél. 02 97 65 41 32

Celt’aventures

Le Parc Celt’aventures propose de nombreuses activités pour tous les profils et tous les âges, à partir de 4 ans, dans un immense espace de 12 hectares situé sur la commune de Sarzeau. Parmi les divertissements proposés : La balade libre : on joue au gré de ses envies en utilisant les cartels et jeux en bois disséminés dans le parc donnant les informations et explications nécessaires. Les ateliers/parcours en hauteur : suivant l’âge et l’aptitude de chacun, on réalise un parcours acrobatique (à partir de 3/4 ans). Un trampoline. Un parcours laser quest (flash lumineux) simulant une bataille chevaleresque. La chasse au trésor : pour les enfants de 3 à 11 ans (voire plus), elle se décline sous forme de niveaux suivant les compétences de chacun : Je ne sais pas lire / Je commence à lire / Je maîtrise la lecture 12/14 ans / Niveau de lecture avec difficultés augmentées / 15 ans et +. Bien que le parc ne soit pas labellisé sur le Handicap Moteur, l’accueil, la buvette, les chasses au trésor, les chemins principaux et les toilettes sont accessibles. Des zones de repos sont installées tout au long des chemins et des tabourets pliants sont à mis à la disposition des personnes qui en ressentent le besoin.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif et mental.

Route du Menez

56370 SARZEAU

www.celtaventures.com

Tél. 06 13 08 87 00

Parc zoologique et château de la Bourbansais

Un lieu original où vous pourrez à la fois visiter un château et un zoo. Ce dernier permet notamment d’observer des lions, panthères, tigres et perroquets, ainsi que des espèces rares comme le suricat, le wallaby, le marabout, le tamanoir, ou encore le watussi. Deux spectacles sont également proposés : des rapaces en vol, et une meute de 50 chiens. Quant au château, construit au seizième siècle à l’emplacement d’une ancienne villa gallo-romaine, il est l’ancienne résidence des membres du Parlement de Bretagne.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, mental et moteur.

La Bourbansais

35720 PLEUGUENEUC

www.labourbansais.com

Tél. 02 99 69 49 99

Sentier de la Charbonnière

Venez prendre une bouffée d’air frais en suivant le parcours de la Charbonnière, une boucle de 1,5 km en accès libre. Le sentier comporte 7 aires de repos (tous les 250 m) et une aire de pique-nique à mi-parcours. À noter que le site a été aménagé en partenariat avec les associations locales de personnes handicapées afin de le rendre le plus accessible possible (conseils en amont et test des installations).

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, mental et moteur.

Forêt de Trémelin Parking de Kermainguy

56650 INZINZAC-LOCHRIST

www.escaledublavet.com

Tél. 02 97 54 59 03

Jardins de Brocéliande

Géré par un ESAT de transition, le site naturel des Jardins de Brocéliande s’étend sur 24 hectares. Parmi les nombreuses activités ludiques proposées : des parcours sensoriels, des jardins thématiques et des collections florales à découvrir, ainsi qu’un parcours en extérieur adapté aux personnes à mobilité réduite. Tarif préférentiel pour les personnes en situation de handicap.

Marque Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif, mental et moteur.

Les Mesnils ESAT le Pommeret Le Pommeret

35310 BREAL-SOUS-MONTFORT

www.jardinsdebroceliande.fr

En photo principale : Parcourez l’un des nombreux jardins du site de Brocéliande – Vacances accessibles en Bretagne © Les Jardins de Brocéliande