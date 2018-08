Vacances accessibles en Bourgogne-Franche-Comté : Un riche patrimoine naturel et historique

Entre musées, baignades et découverte des animaux et des fleurs, vous trouverez certainement votre bonheur en Bourgogne-Franche-Comté. Voici quelques suggestions de sorties pour des vacances accessibles en Bourgogne-Franche-Comté, que vous pourrez agrémenter avec le site : www.bourgogne-tourisme.com/profils/tourisme-et-handicap.

Musée de Bibracte

Le Musée de Bibracte est un site archéologique remarquable qui, outre le célèbre Vercingétorix, a rassemblé dans sa cité plus de 10 000 « Eduens », membres d’un puissant peuple gaulois. Il se découvre à la fois en plein air et en intérieur. Vous pourrez opter pour une visite libre ou guidée, ou pour la Journée Gauloise, avec visite du musée et de son exposition temporaire le matin, dégustation d’un menu gaulois au restaurant « Le Chaudron » avec de la vaisselle reconstituée à l’identique de la vaisselle gauloise, découverte du site archéologique avec un guide vous fera revivre durant 2h les beaux jours de Bibracte, les bâtiments publics, ceux des artisans, et le travail des archéologues, que vous croiserez sans doute sur le site. Marque Tourisme et handicap pour les handicaps auditif et mental. Maquettes, supports multimédias et audioguides.

Pratique : Mont Beuvray. 71990 -SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY. Saône-et-Loire

Tél. 03 85 86 52 35. Site web : www.bibracte.fr

+ Photo Bibracte : La fouille du chantier-école pour adolescents de Bibracte © Bibracte-Antoine Maillier

La Roseraie des Villages de France

Détentrice de la marque Tourisme et handicap pour les quatre familles de handicap, la Roseraie des Villages de France vous propose une balade colorée et parfumée à la Celle-en-Morvan. Vous y découvrirez un immense jardin peuplé d’un millier de rosiers, plantes, arbres et arbustes sur une surface de 6 000 m². Vous pourrez aussi arpenter son labyrinthe de verdure ou son jardin des senteurs. Des jeux de marelle et d’échecs géants sont également installés.

Pratique : Accès gratuit. Champ Rosé.71400-LA CELLE-EN-MORVAN. Saône-et-Loire. Tél.06 46 64 26 83.

L’Imaginarium

Difficile d’évoquer la Bourgogne sans faire référence à ses vins et crémants. L’Imaginarium est à la fois un lieu de découverte et de dégustation œnologique ouvert à tous les profils : professionnels, amateurs ou simples curieux. Au programme : visites guidées, dégustations interactives élaborées en collaboration avec l’Institut du Goût de Paris, espace Sensoriel avec jeux de lumière, cabines individuelles de dégustation et vidéo-projections. Marque Tourisme et handicap pour les handicaps moteur et mental. Pratique : Avenue du Jura. 21700-NUITS-SAINT-GEORGES. Côte d’Or. Tél. 03 80 62 61 40. Site web : www.imaginarium-bourgogne.com

Lac Kir

Un lac et ses espaces verts qui s’étendent sur 30 hectares où chacun pourra choisir ses activités (voiliers, canoës-kayaks, parcours de santé, baignade, terrains de sport, tennis de table, volley-ball, jeux de boules, mini-golf, aires de jeux) ou simplement se détendre près de l’eau. En été profitez de l’opération Dijon Plage avec baignade surveillée, pontons, plage aménagée, cabines, douche de plein air, location de parasols, transats, nombreuses animations. Marque Tourisme et handicap pour les handicaps moteur, auditif et mental.

Pratique : Avenue du 1er Consul. 21000-DIJON. Côte d’Or. Tél. 03 80 74 51 54. Site web : www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Nature/Au-fil-de-l-eau/Lac-Kir

Les animaux des Petits Bois

Un lieu idéal pour découvrir de nombreux animaux dans cette véritable ferme exposition de 12 hectares (plus de 150 espèces : volailles, chèvres, moutons, porcs, vaches, lamas…) tout en prenant l’air et en profitant d’activités de détente variées : bar, restauration rapide, jeux gonflables, pédalos, et animations le week-end et en période de vacances scolaires. À découvrir également une collection de matériels et outils agricoles d’autrefois. Pratique : 555, route des Petits Bois.71580-SAGY. Saône-et-Loire. Tél. 03 85 74 05 77. Site web : www.lesanimauxdespetitsbois.com

En photo : Venez rencontrer les animaux des Petits Bois !