Vacances accessibles en Auvergne-Rhône-Alpes : 15 idées

Visites gourmandes, découverte de la nature et sensations fortes : Programmez vos vacances accessibles en Auvergne-Rhône-Alpes

Que vous soyez adeptes de balades en pleine nature, de découvertes culturelles et gastronomiques, ou encore de sport et de sensations fortes, la région Auvergne-Rhône-Alpes saura vous surprendre avec ses multiples facettes. Nous vous proposons ici 15 idées de vacances accessibles en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus d’infos sur : http://fr.auvergnerhonealpes-tourisme.com

Chambres d’hôtes au coeur de la Dombe (Romans-Ain)

Au coeur de la Dombes à 22 km de Bourg en Bresse, dans un hameau entouré de verdure, Isabelle et Nicolas vous proposent 5 chambres d’hôtes situées dans une ancienne ferme familiale sur la commune de Romans. Au rez-de-chaussée avec entrée indépendante, se situe une chambre pour personne à mobilité réduite avec sa grande salle d’eau-WC. La table d’hôtes et les petits déjeuners sont pris dans le séjour des propriétaires ou dans le jardin l’été. Calme et repos assuré pour un séjour en famille ou à deux. A découvrir également à proximité le célèbre parc des oiseaux doté d’une collection exceptionnelle d’oiseaux évoluant dans leur environnement naturel. Avec 3000 oiseaux de 300 espèces différentes sur 35 hectares, le Parc possède l’une des collections les plus importantes d’Europe.

Chambres d’hôtes de Ratel – Tel. 06 70 38 14 52

www.gites-de-france-ain.com

Le PAL, parc d’attractions et animalier (Dompierre-sur-Besbre – Allier)

Entreprise familiale de l’Allier, créée il y a 44 ans, Le PAL est le seul parc en France à conjuguer dans un espace de 50 ha de nature 27 attractions, 900 animaux, des spectacles animaliers, des animations pédagogiques et un hébergement thématique constitué de 31 lodges africains.

Il a accueilli en 2017 plus de 600 000 visiteurs le plaçant au 5ème rang des parcs d’attractions et de loisirs de France. Les personnes à mobilité réduite peuvent pleinement découvrir et profiter du PAL grâce notamment aux scooters électriques mis à leur disposition et aux aménagements investis chaque année pour le confort et l’accueil de tous les publics.

Dans un cadre aussi exceptionnel qu’original, Le PAL propose de prolonger votre séjour d’avril à octobre pour vivre l’expérience inoubliable d’une nuit au cœur de la savane ou au milieu des grands lacs ! Vous serez confortablement installés dans votre magnifique Lodge sur pilotis, disposant d’un accès direct au parc d’attractions. 3 lodges ont été aménagés pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. Vous serez transportés au cœur de l’Afrique Australe pour une expérience inoubliable. Décorés aux couleurs de l’Afrique, les lodges climatisés se composent d’une chambre enfants (3 lits dont 2 superposés), d’une salle de bains et d’une chambre parentale s’ouvrant sur une large terrasse surplombant la savane ou le lac avec leurs animaux. « Le Tanganika » vous accueille pour une pause gourmande, vos dîners et petits déjeuners. Tel : 04 70 42 68 10 – www.lepal.com

ECO-HOTEL**** de montagne La Croix de Savoie (Les Carroz d’Araches- Haute-Savoie)

1er hôtel-SPA bioclimatique en Rhône Alpes (3ème en France, l’hôtel-SPA **** & restaurant Logis La Croix de Savoie est situé au cœur du Grand Massif et surplombe la station des Carroz-d’Araches. Depuis l’ensemble de la restructuration en 2011, l’hôtel dispose de trois chambres entièrement adaptées. Bénéficiant de tous les avantages de la structure, les chambres offriront un maximum de bien-être pour un séjour tout confort à la montagne. Deux d’entre-elles offrent une vue panoramique sur la chaîne des Aravis et la Vallée de l’Arve. Parking réservé, accueil personnalisé, restaurant gastronomique, accessibilité à 100% dans un esprit de respect de l’environnement tel est votre séjour à la Croix de Savoie. Pour les personnes atteintes d’un handicap moteur de nombreuses pratiques de ski sont accessibles sur le domaine skiable du Grand Massif et à prix tout doux. Il est a noté qu’il s’agit du seul hôtel labellisé Tourisme & Handicap pour tous les handicaps en Haute-Savoie. Tel : 04 50 90 00 26 – www.lacroixdesavoie.fr

Coopérative laitière du Beaufortain (Beaufort)

Bienvenue dans la plus grosse cave d’affinage de la zone Beaufort ! La coopérative, située au cœur du massif du Beaufortain coloré l’été d’une multitude de fleurs parsemant ses pâturages en un arc en ciel joyeux, ou bien encore subtilement paré de teintes automnales couleur feu, est un lieu de découverte sensible incontournable. Le circuit de visite débute par le sous-sol et se termine par la mise en bouche du Beaufort, en passant par l’explication des origines de son caractère et les étapes de fabrication. L’exposition aborde tous les secrets du Beaufort et de son territoire via une approche sensorielle et des outils originaux (boîtes à odeur, maquettes, raquettes sonores, films…).Il est possible de voir la fabrication du Beaufort toute l’année (sauf le dimanche en nov.)

La visite est libre et gratuite, toutefois les ateliers, les projections et la dégustation ainsi que la visite des caves, désormais guidée, sont payants. Dans le cadre de la rénovation totale de la salle de fabrication, l’espace scénographique sera mis à jour en juin 2018. Tel : 04 79 38 33 62 http://www.cooperative-de-beaufort.com

La cité du chocolat Valrhona, plongez dans le monde fascinant du chocolat (Tain l’Hermitage- Drôme)

Installée sur le site historique de la Chocolaterie Valrhona, la Cité dévoile au grand public et aux professionnels les coulisses du Grand Chocolat.

Au cours d’une déambulation gourmande et surprenante au cœur de la Cité, vous découvrirez tous les secrets de fabrication du chocolat et la palette des savoir-faire de Valrhona et de ses clients. Gourmets et gourmands, amateurs ou professionnels, venez vivre une expérience magique avec cet ingrédient d’exception qu’est le chocolat ! Des fèves de cacao aux créations des grands chefs, venez explorer, sentir et déguster le chocolat sous toutes ses formes. Un parcours de visite interactif et multisensoriel vous permettra de mieux connaître les secrets du chocolat pour mieux le déguster. L’ensemble du parcours et les animations ont été conçus de manière à être, le plus possible, accessibles aux personnes en situation de handicap (sensoriel, moteur ou cognitif). Des tablettes multimédias sont à la disposition, gratuitement des personnes malentendantes et malvoyantes (en Français) pour accéder aux contenus de la Cité du Chocolat sous format écrit ou « Voice over » (IOS). Tel : 04 75 07 90 90 – www.citeduchocolat.com

Hôtel La Garenne (Labeaume- Ardèche)

Ce joli petit hôtel sympathique est en parfaite harmonie avec le site exceptionnel du village de caractère de Labeaume, oasis verte blotti contre ses falaises calcaires vieilles de plusieurs millénaires. Dans ce paysage préservé, l’homme a travaillé pendant des millénaires la terre aride et la roche pour laisser les traces d’une culture ancestrale ! Les jardins suspendus se visitent grâce à des bénévoles… Les eaux bleutées de la rivière ont creusé dans les gorges des grottes aux reflets énigmatiques. Labeaume c’est aussi 140 dolmens à découvrir au gré de balades à l’extérieur du village. Les chambres situées en rez-de-chaussée sont très accessibles et toutes confortablement équipées d’un coffre-fort, d’une télévision écran plat, d’un téléphone direct, d’une salle de bain privée avec douche à l’italienne, wc, meuble lavabo, sèche-cheveux, d’un air conditionné régulé, d’une terrasse donnant sur le patio avec vue sur les falaises grandioses des gorges de la rivière La Beaume. Le parking est attenant à l’ensemble de l’hôtel. Tel : 04 75 89 29 00 – www.hotel-ardechesud.com

Des séjours de vacances en stations dans les centres ANAE (Pralognan La Vanoise et Saint-Sorlin d’Arves – Savoie)

L’Anaé ce sont 2 villages vacances en Savoie 100% accessibles, adaptés aux personnes handicapées (tout handicap et niveau d’autonomie confondus). Ouverts été comme hiver, les centres de vacances de Pralognan La Vanoise et de Saint-Sorlin-d’Arves sont idéalement situés au cœur des stations tout près des domaines skiables. Les séjours Anaé sont des séjours adaptés organisés de A à Z par l’association que soyez en couples, familles avec enfants, individuels, groupes d’amis. Du recrutement des animateurs aux choix des activités, en passant par l’organisation et le suivi des séjours adaptés, tout est mis en œuvre pour assurer de passer des vacances inoubliables. Afin de faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, nous mettons en location ou à votre disposition un ensemble de matériel spécifique au handicap : chaises douche, chariots douche, lits médicalisés sur demande, rehausseurs de tables, transport adapté. En pension complète ou en demi-pension le service de restauration s’adapte également aux régimes alimentaires spécifiques notamment liés au handicap.

ANAE

Tel. 06 07 19 88 24

https://www.anae.asso.fr

Chalet de l’Ornon – 73530 Saint-Sorlin d’Arves – 24 chambres adaptées – 28 lits adaptés

Chalet la Grande Casse – 73710 Pralognan la Vanoise – 23 chambres-77 lits adaptés

Camping de la Lône, au vert le long de la ViaRhôna (Saint-Pierre-de-Bœuf- Loire)

Le Camping de la Lône vous accueille dans un cadre verdoyant au sein de la Base de Loisirs de St Pierre de Bœuf, au pied du parc naturel régional du Pilat à quelques encablures du Rhône et en bordure de la ViaRhôna qui mène des rives du Lac Léman aux plages de la Méditerranée à vélo en suivant le fleuve Rhône(tronçon de 10 km passant devant le camping, de Vérin au barrage de St Pierre de Bœuf se prolongeant jusque dans l’Isère sur une quinzaine de kilomètres). Idéal pour les balades familiales. Camping 3 * de 3 hectares composés de 90 emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars et 5 habitations légères de loisirs pour 6 personnes. Piscine et connexion Wifi sont à votre disposition. Emplacements ombragés, ensoleillés, avec vue sur la rivière de Saint-Pierre-de-Bœuf. Les sportifs auront la possibilité et le plaisir de rejoindre directement l’Espace Eaux Vives, rivière artificielle dédiée au rafting, nage en eaux vives, kayak et canoë. Le camping est labellisé Tourisme & Handicap pour les 4 handicaps. Tel: 04 69 32 46 64 / 07 76 02 34 36. Sites web : http://espaceeauxvives.com/camping-de-la-lone et www.viarhona.com

Le nouveau Rhône, balade nature des Monts du Lyonnais au Beaujolais

A 45min de Lyon, St Etienne et Roanne, les Monts du Lyonnais offrent un environnement idéal. Territoire rural dynamique, vous y trouverez tous les services de proximité, une vie associative et culturelle dense, des groupements d’entrepreneurs locaux… Le tout dans un paysage agréable, verdoyant et vallonné ! L’Office de Tourisme – Maison de Pays des Monts du Lyonnais à Saint- Martin en haut est labellisé « Tourisme et Handicap ». Afin de répondre à l’accueil de tous les publics et permettre la découverte de ce joli territoire de basse montagne, une brochure spécifique est disponible proposant des possibilités de visites adaptées ainsi que la location d’une joëlette ou de fauteuils tout terrain électriques pour se balader au bord du magnifique lac des sapins à Cublize. Plus au nord, la voie verte du Beaujolais, entre Beaujeu et Saint-Jean-d’Ardières, propose une balade bucolique au coeur du vignoble, des prairies et des bois de la campagne beaujolaise. Des chambres d’hôtes labellisées Tourisme & handicap comme la villa Buizantine au cœur du vignoble Beaujolais pourront vous accueillir lors de votre séjour.

Tel : 04 78 48 64 32 – http://www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr



À la découverte des volcans – La Chaîne des Puys

Le parc naturel régional des volcans d’Auvergne est un trésor naturel unique en Europe. Le puy de Dôme, le plus célèbre de ces géants dormants, officiellement “Grand site de France®”, culmine à 1 465 m, en offrant un panorama sans égal sur les 80 volcans de la Chaîne des Puys. Le sommet du puy de Dôme est accessible hiver comme été avec le train à crémaillère « Le Panoramique des Dômes”.

Unique en Europe, Vulcania est un lieu d’apprentissage autant que de loisir. Ce parc d’attraction, situé au coeur du parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, permet à chacun de mieux comprendre le fonctionnement des volcans et de notre planète. Si vous rêvez de chasser des tornades, d’assister au réveil des volcans d’Auvergne, d’explorer des fonds marins ou de croiser la route d’effrayants dinosaures, rendez-vous à Vulcania. Avec ses attractions plus vraies que nature, le parc offre la possibilité de vivre des expériences inédites en famille. Chaque année plus de 300,000 visiteurs viennent au parc pour vivre une aventure inoubliable. Vulcania se veut accessible et compréhensible pour tous. Dès sa conception, l’engagement de Vulcania en faveur de l’accueil des personnes handicapées, tant en individuels qu’en groupes, s’est matérialisé par de multiples aménagements et dispositions. Même approche chez son voisin le volcan de Lemptégy, qui vous immerge dans les entrailles d’un volcan à ciel ouvert pour une découverte interactive et ludique en petit train accessible à tous. Après une journée de découverte, Archipel Volcans, hôtel-restaurant 3* entièrement rénové vous accueille au calme avec son emplacement unique au pied du puy de Dôme, ou bien optez pour une halte sur la route menant à Clermont Ferrand, à l’hôtel-restaurant Le Relais des Puys 3* qui depuis 7 générations s’est forgé une solide réputation pour la qualité de son accueil et de sa cuisine et son engagement pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Des villages intacts, de la cuisine locale riche en saveur, les lacs volcaniques, une bouffée de grand air … les Volcans d’Auvergne sont une source inépuisable d’exploration.

https://www.vulcania.com – http://www.auvergne-volcan.com

http://www.archipel-volcans.com – http://www.relaisdespuys.com

Halte gourmande en Haute-Auvergne – L’ANDER (Saint-Flour – Cantal)

Au coeur de Saint-Flour, capitale de la Haute Auvergne, l’Hôtel de l’Ander vous ouvre les portes pour une soirée étape ou pour un séjour à la découverte des charmes du département du Cantal. Isabelle et Francis vous recevront chaleureusement dans cet hôtel Logis classé 3 étoiles récemment rénové. Son restaurant raffiné vous fera apprécier les spécialités régionales : finesse des produits, accord subtil des saveurs, explosion et harmonie des couleurs sans oublier le sublime plateau de fromages digne d’un étoilé ! Toque d’Auvergne et Maître Restaurateur, le chef Francis Delmas aime également réinterpréter le terroir… un établissement donc à découvrir ! À la croisée des chemins de la Margeride, des Monts du Cantal et des gorges de la Truyère, ses attraits naturels, prisés par les amateurs de sports nature, composent des paysages saisissants.

Tel : 04 71 60 21 63 http://www.hotel-ander.com

Parachutisme ascensionnel, activité unique dans la région (Chaspuzac-Haute-Loire) + Photo 7 : Découvrez le parachutisme ascensionnel

Le Paraclub du Puy se situe sur l’aérodrome du Puy Loudes en Haute Loire. Il a le label tourisme et handicap pour les quatre types de handicaps et les locaux sont aux normes pour accueillir le public. Le club pratique le parachutisme ascensionnel à l’aide d’un chariot ; Pour la Fédération Française de Parachutisme le club est référent pour l’ascensionnel et le handicap et le seul dans la région à proposer cette activité pour le public en situation de handicap. Une équipe de professionnels spécialisés permet d’accéder à cette activité dans d’excellentes conditions. Sur place toilettes et douches accessibles. Tel : 04 71 08 00 89 – http://paraclubdupuy.free.fr

Gite Au Pré Chardon : passion et valeurs partagées au cœur du parc naturel régional de la Chartreuse (38 960 Saint-Aupre)

Profondément attentive à ce que chacun puisse être accueilli dans son lieu de vacances, consciente que chacun peut devenir déficient un temps de sa vie, Blandine a créé ce gite il y a 10 ans dans le respect des normes environnementales et d’accessibilité pour tous. Le lieu a été restauré avec des matériaux sains et naturels. Le plein pied du lieu, le goût de rendre les choses pratiques, l’ingéniosité dans la conception et l’aide de professionnels du handicap, ont confirmé la possibilité de réaliser ce gîte adapté aux personnes à mobilité réduite. Les contrastes de couleurs en pigments naturels ou faïence sont accentués pour les déficients visuels. Par goût des couleurs, les repères pour les déficients mentaux ont été favorisés. L’espace extérieur avec la terrasse, le jardin, le parking et la rampe d’accès sont conçus pour rendre agréable le séjour à tous. Fidèle à nos valeurs, agréable à vivre, douillet et confortable, le gite « Valériane » d’une capacité de 6 personnes a obtenu le label « Tourisme et Handicap ». Au départ du gite, on visite la Chartreuse, le pays voironnais et les petites stations de ski familiales. Gite Valériane : Tel : 04 76 55 37 19 – http://www.auprechardon.fr

En photo : La Chaine des Puys © F.Cormon – Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme