Entre histoire, nature et musique : Des vacances accessibles à Paris et en région Île-de-France





Quelle que soit la saison et que vous soyez ou non en situation de handicap, la région Île-de-France a beaucoup à vous offrir à travers ses nombreuses palettes de sorties touchant à l’histoire mais aussi à la musique, la nature, le théâtre, la peinture, les photographies, ou encore l’écriture… Pour plus d’idées de vacances accessibles à Paris, rendez-vous sur le site : www.accessible.net

Paris (75)

Fondation Louis Vuitton

La FLV et ses abords se veulent entièrement accessibles aux visiteurs à motricité réduite, boucles magnétiques présentes dans différentes espaces, application « FLV » en LSF, balises audio, dispositifs tactiles…

Nombreuses activités pour les enfants : tablettes avec application de découverte du parcours, ateliers familles …

Fiche accessible.net : http://accessible.net/paris/musee-art/fondation-louis-vuitton_8806

Site web : www.fondationlouisvuitton.fr

Contact accessibilité : Bérengère LEVEQUE – Responsable de l’accueil des publics : Tél : +33(0)1 40 69 96 70. Mail : b.leveque@fondationlouisvuitton.fr

Opéra-Comique

L’Opéra-Comique a développé de nombreuses offres à destination des spectateurs à besoins spécifiques notamment déficients sensoriels : représentations en audio description, prêt de casques et boucles magnétiques. Pour le jeune public : nombreux spectacles jeune public, livrets jeux sur l’histoire de lieu…

Fiche accessible.net : http://accessible.net/paris/spectacle-opera/theatre-national-de-l-opera-comique_443

Site web : www.opera-comique.com

Contact : Philomène Loambo – Service des relations avec le public : Tél : 01.70.23.01.02. Mail : philomene.loambo@opera-comique.com

Seine et Marne (77)

La ville de Meaux présente divers intérêts touristiques comme la nouvelle Maison du Brie attenante à l’Office de Tourisme. Parcours de découverte scénographié autour du brie de Meaux (fromage à l’appellation d’origine protégée). Cet espace est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le Musée de la Grande Guerre se trouve également à Meaux, il propose une vision nouvelle du premier conflit mondial (1914-1918), à travers une scénographie innovante.

L’ensemble des espaces du musée sont accessibles, boucles magnétiques, visites guidées en LSF, prêt de loupes, nombreux objets tactiles jalonnent le parcours, malle multisensorielle….

Une attention particulière est portée au jeune public : audioguides, livrets jeux, visites et ateliers en familles…

Office de tourisme/Maison du Brie

Fiche accessible.net Office de Tourisme : http://accessible.net/meaux/office-de-tourisme/office-de-tourisme-du-pays-de-meaux_199

Fiche accessible.net Maison du Brie : http://accessible.net/meaux/musee-culinaire/maison-du-brie-de-meaux_9254

Contact : Aurélie Chauvin – Chargée de Développement Touristique : Tél : 01 64 33 84 87. Mail : Aurelie.Chauvin@meaux.fr

Musée de la Grande Guerre

Fiche accessible.net Musée de la Grande Guerre : http://accessible.net/meaux/musee-histoire/musee-de-la-grande-guerre-pays-de-meaux_9078

Site web : www.museedelagrandeguerre.eu

Contact : : Mélanie Messant – Médiatrice culturelle, Service des Publics – Référente Handicap : Tél : 01.83.69.05.65. Mail : Melanie.Messant@meaux.fr

Yvelines (78)

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse développe depuis plusieurs années son offre à destination des visiteurs à besoins spécifiques (visites en LSF par exemple).

Plusieurs lieux culturels implantés sur le territoire du PNR proposent des offres accessibles à tous.

Le Petit Moulin des Vaux de Cernay, dont le bâtiment a été réhabilité, présente un musée de site couvrant plusieurs volets du patrimoine des Vaux de Cernay : l’histoire des moulins, des paysages, la colonie des Peintres Paysagistes.

Le site est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, présence de boucles magnétiques dans différents espaces…

Egalement la Maison-musée Raymond Devos consacrée à l’artiste de music-hall, écrivain et poète.

La Maison a ouvert ses portes en 2016, elle est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, nombreux éléments à découvrir autrement que par le son (photographies, cabinet de curiosités…), immersion sonore dans l’univers de l’artiste tout le long du parcours…

Diverses activités pour le jeune public : livrets jeux, animations pédagogiques (ateliers d’écriture, lectures…).

PNR de Chevreuse et Petit Moulin des Vaux de Cernay

Fiche accessible.net (Petit Moulin) : http://accessible.net/cernay-la-ville/musee-art/le-musee-du-petit-moulin-des-vaux-de-cernay_11516

Contact : Mariannick Dumazeau – Chargée de mission Tourisme : Tél : 01 30 52 09 09. Mail : m.dumazeau@parc-naturel-chevreuse.fr

Maison-musée Raymond Devos

Fiche accessible.net : http://accessible.net/saint-remy-les-chevreuse/musee-insolite/maison-musee-raymond-devos_11531

Site web : https://raymond-devos.org/

Contact : Ségolène BONAMY – Chargée de mission : Tél : 01.30.47.76.71. Mail : segolenebonamy@fondationraymonddevos.fr

Essonne (91)

Opéra de Massy

Au-delà des spectacles, le service de l’action culturelle propose sur demande des visites guidées adaptées des coulisses et possède une mallette pédagogique qui peut faire l’objet d’un atelier « démonstration ».

Pour le jeune public : parcours ludique et pédagogique à la découverte de l’envers du décor, visites, ateliers…

Fiche accessible.net : http://accessible.net/massy/spectacle-opera/opera-de-massy_96

Site web : www.opera-massy.com

Contact : Eugénie Boivin – Assistante : Tél : 01 69 53 62 26. Mail : eugenie.boivin@opera-massy.com

Hauts de Seine (92)

MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes

Situé dans l’ancienne gare de Suresnes-Longchamp, le MUS retrace l’histoire de la ville, de son paysage urbain ainsi que son évolution économique et sociale.

Parcours muséographique accessible aux visiteurs à mobilité réduite, boucle magnétique à l’accueil, visite tactile et sensorielle de l’exposition permanente, balade sensible et tactile de la cité-jardins de Suresnes…

Diverses activités sont proposées au jeune public : ateliers pour les enfants et les familles, organisation des anniversaires à partir de 3 ans, visites commentées…

Fiche accessible.net : http://accessible.net/suresnes/musee-histoire/mus-musee-d-histoire-urbaine-et-sociale-de-suresnes_11518

Site web : http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes

Contact : Morgane Menad – Chargée des publics. Tél : 01 41 18 18 75. Mail : mmenad@ville-suresnes.fr

Seine Saint-Denis (93)

MC93

La Maison de la culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny (MC93) est une scène nationale et un lieu de production du spectacle vivant (théâtre, danse, musique).

Depuis de nombreuses années la MC 93 travaille sur l’accessibilité culturelle des offres de spectacle (audiodescription, LSF…)…

Pour le jeune public des spectacles sont adaptés pour tout âge (à partir de 4 ans).

La MC93 propose chaque samedi de représentation un service de garderie d’enfants de 18 mois à 8 ans (8€ par famille).

Fiche accessible.net : http://accessible.net/bobigny/spectacle-theatre/mc93_9417

Contact : Gaëlle Brynhole – Responsable des relations avec les publics. Mail : brynhole@mc93.com

Val de Marne (94)

Théâtre des Quartiers d’Ivry

Une attention particulière est portée à l’accessibilité du théâtre qui est le centre d’art dramatique national du Val de Marne.

Il est accessible aux spectateurs à mobilité réduite, des loges de comédiens également, présence de boucles magnétique dans les salles, visites tactiles en amont des représentations possible, partenariat avec les Souffleurs d’Images…

Fiche accessible.net : http://accessible.net/ivry-sur-seine/spectacle-theatre/le-theatre-des-quartiers-d-ivry_47

Contact : Géraldine Morier-Genoud – Secrétaire Générale. Tél : 01 43 90 49 49. Mail : g.moriergenoud@theatre-quartiers-ivry.com

Office de Tourisme de Vincennes

L’office de tourisme est labélisé Tourisme et Handicap pour les 4 handicaps.

Il propose notamment des visites adaptées aux personnes déficientes visuelles (donjon du château de Vincennes, hôtel de ville…).

Fiche accessible.net : http://accessible.net/vincennes/office-de-tourisme/office-de-tourisme-de-vincennes_3908

Contact : Sandra Dos Santos – Chargée de développement. Tél : 01 48 08 80 02. Mail : sdossantos@vincennes.fr

Val d’Oise (95)

Le Parc naturel régional du Vexin français propose de nombreuses sorties nature adaptées à tous sur son territoire. Balades basées sur une approche sensorielle basée sur l’ouïe et le toucher, en LSF, balades avec des véhicules adaptés tout terrain permettant aux personnes en fauteuils roulants de parcourir des chemins de randonnées escarpés …

Le PNR propose tout au long de l’année divers activités pour petits et grands : animations, expositions, ateliers…

Contact : Irène Hedrich – Chargée de mission activités de pleine nature et circulations douces. Tél : 01 34 48 65 92. Mail : i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr

En photo : Le parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse © PNR de Chevreuse

D’autres sites de vacances accessibles à Paris et en région Île-de-France sont sur le territoire du PNR et sont inscrits sur accessible.net :