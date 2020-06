VA T’EN PAPA, MAMAN, MAXOU ! Témoignage d’un père d’enfant autiste

La presse en parle

Déclic Rédaction : Nous avons apprécié votre livre, c’est pourquoi

nous avons fait le choix d’en parler sur notre site. Ce genre de témoignage, surtout de la part d’un papa, n’est pas toujours facile à trouver, et nous avons lu votre ouvrage avec plaisir.

Vivre FM, invité de la rédaction du 10 juin 2010 : Son fils, âgé aujourd’hui de 7 ans est autiste. Dans un livre qu’il a publié, ce papa raconte le quotidien d’une famille en banlieue toulousaine. Le regard des autres au jardin d’enfants, la violence à l’école, la vie à la maison rendue impossible.

Aujourd’hui les parents de Matéo ont un projet : faire nager leur fils avec les dauphins. Les profits de la vente du livre serviront à financer ce projet. « Va t’en papa, Maman, Maxou » est le titre de ce témoignage saisissant

La dépêche du midi (Edition Saint-Jean), 26 mai : Hymne à la vie Diagnostiqué autiste à l’âge de 4 ans, Matéo n’a pas des comportements qui ressemblent à

son frère ainé. Il a des difficultés relationnelles et aux discours de l’entourage, Laurent son père reste sourd et se renferme. Le possible handicap, période très douloureuse, laisse le doute entre une maladie ou un problème éducatif. Puis le diagnostic, vécu bizarrement comme une délivrance, a permis à ses parents de dire au monde entier : « mon enfant est autiste ». C’est à partir de cet instant que sa prise en charge familiale a été faite sans se soucier du regard des autres. Depuis Matéo est dans un IME de l’hôpital La Grave, le combat devient moins douloureux que certains parents qui se battent encore pour faire accepter leur enfant « différent » dans une école. Disponible depuis une dizaine de jours, le livre reçoit une bonne critique et les

ventes commencent à décoller. La première partie du projet va se réaliser très prochainement. Une lectrice nous confiait : « c’est un témoignage d’une dignité et d’une générosité bouleversante. Sans aucun doute, sa lecture aidera les familles plongées dans le désarroi qui est si bien décrit, à prendre espoir en l’avenir, mais

aussi pour les autres à mieux connaître et comprendre. Ce livre est un hymne à la vie, au bonheur. »