Uzès anticipe sur le plan canicule 2009

Dans le cadre du plan canicule, les personnes isolées résidant à domicile et âgées de 65 ans et plus, de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, adultes handicapés bénéficiant d’un avantage (AAH, ACTP, carte invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pension d’invalidité) sont priées de se faire connaître auprès du CCAS 2 place du Dr Devèze à Uzès, Tél: 04 66 22 30 28, du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30, ou par écrit, à l’aide d’un formulaire mis à disposition. Cette procédure est indispensable pour pouvoir bénéficier de l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte. Date de clôture du recensement le 30 juin prochain.