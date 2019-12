USA: la Chambre vote de fortes restrictions sur l’industrie du tabac

La Chambre des représentants américains a adopté jeudi un projet de loi octroyant à une agence du gouvernement fédéral d’importants pouvoirs afin d’imposer des restrictions à l’industrie du tabac. Ce projet de loi, approuvé par 298 voix contre 112, donne à l’autorité de contrôle de la sécurité alimentaire et des médicaments (FDA) le pouvoir de contrôler l’usage du tabac chez les jeunes et la dépendance envers ce produit.

Ainsi, la FDA devra s’assurer par exemple que les publicités pour le tabac sont interdites à moins de 300 mètres des écoles et terrains de jeu. Le parrainage d’événements sportifs et culturels sera interdit. La politique de prévention contre le tabac sera renforcée. Les avertissements aux fumeurs figurant sur les paquets de cigarettes seront rendus plus lisibles. En outre, la FDA pourra contrôler la composition des cigarettes (teneur en goudron, nicotine et autres substances dangereuses) et disposera de moyens coercitifs supplémentaires pour superviser l’application de la loi chez les cigarettiers.

Protéger la santé publique

“En donnant à la FDA l’autorité de réguler les produits du tabac, nous allons protéger la santé publique, éviter les maladies, et empêcher les entreprises de tabac d’attirer les enfants américains vers leurs produits mortels”, a affirmé dans un communiqué la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Plusieurs représentants républicains s’opposaient au texte, arguant qu’il allait priver la FDA de ressources pour conduire ses autres missions sanitaires. Un texte similaire n’avait pas passé la barrière du Sénat en 2008. Des centaines d’associations de santé publique américaines soutiennent ce projet de loi et espèrent que le Sénat approuvera rapidement le texte voté par la Chambre, et qu’il sera signé par le président Barack Obama, qui a avoué être un fumeur occasionnel. (avec AFP)