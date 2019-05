Urgence 114 : une application en appui du numéro d'urgence

Une application en appui du numéro d’urgence accessible Urgence 114

Le 114, numéro unique d’appel d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes, se modernise et vient de s’enrichir de l’accès au service en « Conversation totale ». Un dispositif unique au monde, qui ouvre de nouvelles perspectives d’accessibilité, avec notamment la mise en place d’une application dédiée et d’un accès via internet : Urgence 114.

Pour rappel, le 114 est le service public qui permet aux sourds et aux malentendants d’accéder à l’ensemble des centres d’appels urgents français (15, 17, 18 en métropole et outremer). Ce service répond avant tout à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Avec le nouveau service Conversation Totale, il est désormais possible de communiquer simultanément par visiophonie, texte en temps réel et voix, grâce à une plateforme multimédia innovante qui répond aux contraintes de l’urgence et aux exigences du service public, et qui est en capacité de s’adapter aux technologies d’avenir.

Objectif : permettre à toute personne en situation d’urgence et dans l’incapacité d’entendre ou de parler, de pouvoir contacter les services d’urgences (SAMU, police et gendarmerie, sapeurs-pompiers) par tout moyen de communication disponible. À noter que le SMS et le Fax sont disponibles depuis 2011. Grâce à cette nouveauté, le 114 lance une application smartphone dédiée (iOS et Android), ainsi qu’un accès depuis un ordinateur (www.urgence114.fr), permettant un accès simplifié au 114 pour tous les usagers. Le 114 vous recommande d’ailleurs de télécharger dès à présent l’application, gratuitement, et d’enregistrer votre profil.