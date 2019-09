Urbaccess, salon de l’accessibilité et de la conception universelle (13 et 14 février à Paris)

Urbaccess, le premier salon européen de l’accessibilité

Les 13 et 14 février 2013 au Cnit, à Paris la Défense, se tiendra la deuxième édition du salon Urbaccess, premier salon européen de l’accessibilité.

La loi 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe comme objectif l’accessibilité de tous les espaces publics à l’horizon 2015.

Si à l’origine les personnes en situation de handicap étaient particulièrement ciblées, il est aujourd’hui nécessaire de prendre en considération le public grandissant des personnes âgées qui aspirent majoritairement au maintien à domicile, dans un résidentiel adapté.

L’accessibilité correspond aujourd’hui à l’émergence d’un véritable marché caractérisé par l’innovation et le savoir-faire.

Pendant deux jours, Urbaccess réunira les professionnels publics et privés sur les thèmes de l’Accessibilité, et de la Conception Universelle.

Urbaccess défend l’accessibilité comme un enjeu majeur de la ville intelligente.

Le salon a donc pour ambition de placer l’accessibilité au cœur de chaque étape de la chaîne de déplacement, et de présenter les solutions pour chacun des secteurs concernés : bâtiments, voirie, transports, nouvelles technologies, services.

Urbaccess est le seul événement européen qui réunisse tous les acteurs de la conception universelle.

Le public du salon est composé d’élus, de responsables techniques, de chefs d’entreprises, de professionnels de chacun des secteurs concernés. Ils trouveront au salon les solutions qui s’adaptent à leur réalité, et prendront connaissance des bonnes pratiques existantes en France et en Europe.

Un programme de débats et conférences permettra également aux parties prenantes (collectivités territoriales, entreprises, associations, professionnels, etc.) d’exprimer leurs points de vue, attentes et propositions sur ces enjeux clés.