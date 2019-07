UPTIH : Pour bien entreprendre avec un Handicap ! 

L’Union Professionnelle des Travailleurs Indépendants Handicapés ( UPTIH ) est le 1er et seul réseau d’entrepreneurs en situation de handicap en France. À l’occasion de la SEEPH[1] 2016, une actualité riche à faire partager aux lecteurs d’Handirect !

Le recours aux Travailleurs Indépendants Handicapés enfin reconnu dans l’obligation d’emploi : selon quelles modalités ? L’ UPTIH nous répond.

Depuis sa création, l’ UPTIH milite pour que la collaboration avec des Travailleurs Indépendants Handicapés soit valorisée dans l’obligation légale d’emploi de 6% des structures assujetties. Mesure intégrée au sein de la loi Macron du 6 août 2015, et suite au décret d’application paru le 30 janvier 2016, c’est officiel, la collaboration entre TIH et entreprises ou administrations intéressées par leurs prestations est désormais valorisée !

Nouvelle voie en faveur de l’emploi indirect au côté du secteur adapté ou protégé, à hauteur maximale de 50% de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, la sous-traitance ou la cotraitance auprès d’un Travailleur Indépendant Handicapé est désormais valorisable en Unités Bénéficiaires.

Les modalités sont simples : tout prestataire reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi selon les justificatifs en vigueur (RQTH, carte d’invalidité, etc.) respectant les bonnes pratiques professionnelles de la relation de travail indépendant avec un donneur d’ordre (indépendance économique, absence de lien de subordination, maîtrise du risque de requalification, etc.) peut faire valoir dans sa facture d’une équivalence en Unités Bénéficiaires. De même que pour le secteur adapté et protégé, les TIH veilleront à émettre une attestation annuelle d’Unités Bénéficiaires à leurs donneurs d’ordre, en valorisation de leurs prestations rendues.

Pour faciliter le recours aux TIH, l’ UPTIH a mis en place depuis octobre 2014 le site TIH Business[2], une plateforme de mise en relation entre TIH et donneurs d’ordre. Le canal unique de référencement des TIH à découvrir sans modération, pour faire appel à vos partenaires TIH ! Plus d’informations en contactant Xavier DOUBLET, chef de projet : xavier.doublet@tih-business.fr.

Et sinon, quelles actualités du côté de l’UPTIH ?

À l’occasion de la SEEPH 2016, l’UPTIH se mobilise pour promouvoir l’entrepreneuriat des TH, lors de diverses manifestations : salon pour l’Emploi de l’ADAPT, interventions de sensibilisation en entreprises, etc.

Suite à la SEEPH 2016 et à la veille de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre, l’ UPTIH organise une soirée exceptionnelle de valorisation de l’entrepreneuriat des TH le jeudi 1er décembre au Hub de la Banque Publique d’Investissement : n’hésitez pas à vous y inscrire sur notre page évènement EventBrite[3] !

Travailleurs Indépendants Handicapés, rejoignez le collectif d’entrepreneurs de l’ UPTIH en adhérant à l’association (s’inscrire sur notre site internet et nous contacter : contact@uptih.fr) !

[1] Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées

[2] www.tih-business.fr

[3] https://www.eventbrite.fr/e/billets-uptih-lannuelle-celebrons-lentrepreneuriat-des-th-28497095580