Deuxième édition des universités d’été du CNCPH

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) avec le soutien du Comité national Coordination Action Handicap CCAH organise :

La deuxième édition de ses universités d’été de la conception universelle et de l’inclusion du 20 au 22 septembre 2021 (à Paris et en ligne).

A l’instar de la première édition, ministres, parlementaires, représentants du secteur associatif et de la société civile, se donnent rendez-vous à la rentrée afin de débattre et d’échanger sur un ensemble de sujets qui nous concernent tous : les droits des personnes, l’accessibilité universelle, la scolarisation, l’emploi, l’autonomie, la participation citoyenne, la vie affective et sexuelle des personnes, etc.

Les universités d’été se dérouleront sous forme d’entretiens, de tables rondes, d’ateliers, de débats, alternés avec des moments de pause autour de l’innovation, de la littérature et de l’humour.

Vous trouverez le lien vers le programme prévisionnel (régulièrement réactualisé) ici : http://cncph.fr/ue2021/#programme

Pour cette 2ème édition, nous sommes honorés d’accueillir deux représentants du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU. Ce comité vient en effet de rendre publiques ses Observations finales, à la suite de l’audition de la France (18-20-23 août 2021), sur la mise en œuvre de la convention internationale des droits des personnes handicapées.

Les universités d’été seront accessibles, avec une transcription simultanée, l’interprétation des échanges en langue des signes française (LSF), ainsi que le codage en langue française parlée complétée (LfPC).

