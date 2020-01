Université du réseau des référents handicap : une première !

L’Agefiph a dévoilé le programme, de la première université du réseau des référents handicap, qui se tiendra les mardi 17 et mercredi 18 mars 2020 à lyon

Comment accompagner le plus efficacement possible les professionnels dans leurs politiques et pratiques inclusives ? Comment soutenir les entreprises, les référents et ainsi les salariés en situation de handicap ? Quels sont les outils et services nécessaires pour favoriser l’émergence de pratiques favorisant la prise en compte des personnes en situation de handicap pour plus de performance collective? Comment imaginer des solutions efficaces et des pratiques managériales favorables à l’inclusion professionnelle ?

C’est pour répondre à ces questions, mais aussi à beaucoup d’autres, que la première Université du réseau des référents handicaps (URRH) rassemblera les référents handicap de plus de 400 entreprises et les acteurs du champ de l’emploi et de la formation et de la santé au travail.

Pendant deux jours, les mardi 17 et mercredi 18 mars 2020, ils pourront échanger ensemble, développer leur réseau professionnel et nourrir leurs pratiques en participant à des ateliers, des modules de professionnalisation, des conférences et à un forum ouvert.

Un programme riche, fondé sur l’expérience de plus de cent intervenants, autour de 11 conférences, 9 modules de professionnalisation, 20 ateliers pratiques et 30 exposants.

Au programme de cette Université du réseau des référents handicaps, un cycle de conférences proposées par un comité scientifique et animées par des personnalités reconnues pour leurs analyses et leurs engagements en matière de RSE, handicap, inclusion et des ateliers conçus par les entreprises du Réseau des référents handicap.

Les référents et professionnels de la formation et du handicap en entreprises pourront :

rencontrer des référents handicap de tout le territoire pour partager expériences et projets,

prendre le temps de faire un pas de côté, trouver l’inspiration, se confronter et débattre sur des idées nouvelles,

développer compétences et connaissances autour du rôle de référent handicap et de ses missions, à travers des ateliers pratiques proposés par les délégations régionales de l’Agefiph et co-construits avec les entreprises du Réseau des référents handicap,

préparer et anticiper la réforme de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH)

(OETH) faire avancer leurs sujets et initier de nouveaux

Des personnalités comme Julia de Funès, philosophe et auteur, Patrick Viveret, écrivain, philosophe, magistrat honoraire à la Cour des comptes ou encore harles Gardou, anthropologue, professeur à l’Université Lumière Lyon 2, viendront parler de la place de l’entreprise dans la société et de son rôle indispensable dans la construction d’une société plus inclusive.

Le journal Le Monde, partenaire de cette première Université du réseau des référents handicap, animera une conférence « Le handicap : de l’huile dans les rouages du dialogue social ». Handirect est partenaire de cette première édition.

Pour connaître le programme et s’inscrire : programme et inscription