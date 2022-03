Université du réseau des référents handicap 2022 à Lille

Ecouter article Ecouter article

Université du réseau des référents handicap 2022 : RDV les mardi 29 et mercredi 30 mars à Lille

La 3e édition de l’Université du réseau des référents handicap 2022 (URRH) aura lieu les 29 et 30 mars à l’Espace Grand Palais de Lille. Pour cette occasion, nous avons rencontré Herveline Dumon qui en pilote l’organisation. Elle nous explique ce que cet événement a d’exceptionnel et l’intérêt d’y participer en présentiel alors que les deux premières éditions étaient 100% digitales.

Pourriez-vous nous rappeler ce qu’est l’URRH ?

C’est le rendez-vous annuel des référents handicap qui œuvrent toute l’année pour la prise en compte du handicap dans leur entreprise. Ils sont de longue date présents dans les entreprises privées qui mènent une politique en faveur du handicap, mais leur nombre connaît un véritable essor depuis la Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Celle-ci impose aux entreprises, à partir de 250 salariés, d’avoir un référent handicap. L’URRH est ouverte à l’ensemble des référents handicap, du secteur privé, de la fonction publique, des organismes de formation et aussi des organisations syndicales et patronales. Nous accueillons vraiment toutes les personnes qui agissent pour l’accès et le maintien vers et dans l’emploi des personnes en situation de handicap. L’URRH est complémentaire des activités proposées par le RHH toute l’année sur les territoires.

Que pourra-t-on vivre lors de l’URRH et comment s’inscrire ?

Pour s’inscrire à l’URRH, il faut aller sur agefiph-universite-rrh.fr . Le site permet de découvrir le programme, les intervenants, ce qui se et inscriptions.. Pendant l’URRH, les participant auront accès à des ateliers pratiques (qui proposent un travail en intelligence collective), des modules de professionnalisation (pour développer ses compétences et connaissances), ainsi que des webinaires consacrés à certaines études réalisées par l’Agefiph et un forum Inspir’action orienté « innovation et handicap ». Nous proposons aussi des conférences inspirantes qui vont permettre de prendre de la hauteur sur de nombreuses thématiques telles que le dialogue social, le handicap dans les médias, le sport… et les conséquences que cela peut avoir sur l’employabilité. Je ne peux citer tout le programme, qui est très riche et très dense.

À quoi et à qui permet-elle d’accéder ?

L’objectif de l’URRH est d’apporter des solutions aux référents handicap. Le thème de cette année est « Construire durablement l’entreprise inclusive » et pour cela l’URRH, comme l’Agefiph tout au long de l’année apporte un grand nombre d’outils aux référents handicap. Chacun pourra repartir avec les solutions clé en main qu’il pourra mettre en œuvre au quotidien. Par exemple, l’espace Inspir’action, composé de plusieurs start-up, permettra de tester ces outils en « live » c’est vraiment du concret. Je conseille d’ailleurs, de prévoir une participation en présentiel l’URRH pour profiter pleinement de l’expérience.

En quoi est-ce important de participer physiquement à l’URRH ?

Venir à Lille et participer toute la journée à cet événement permet de mieux se saisir de toutes les idées et pratiques innovantes qui seront échangées et enseignées. Participer physiquement permet aussi de rencontrer beaucoup de personnes et d’échanger avec elles sur les pratiques, les savoir-faire, de bénéficier des opportunités que seule la rencontre physique permet, comme celles d’avoir un aparté avec des personnalités inspirantes, de rencontrer ses pairs, de se fixer des rendez-vous et de bénéficier de l’ambiance stimulante de l’URRH. Beaucoup de nos partenaires seront présents pour créer du lien avec les participants et pourquoi pas initier des projets. Les participants vont se nourrir de ces rencontres et de ce dialogue permanent. Après deux années de conférences en visio, le besoin de présentiel est devenu très fort. Certains contenus ne seront accessibles qu’en présentiel, or ce sont des opportunités à ne pas manquer. C’est entre autre le cas de l’ouverture mais aussi du prix #activateurdeprogrès. C’est vraiment le rendez-vous emploi & handicap de l’année où il faut être.

Les prix #activateurdeprogrès seront attribués au cœur de l’URRH !

Ce prix récompense des initiatives qui ont eu un impact positif en faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap. Le prix permet de donner de la visibilité et de soutenir les entreprises engagées pour l’inclusion de personnes en situation de handicap, de montrer le handicap sous son aspect positif en tant que créateur de richesse et de récompenser des initiatives qui ont eu un impact positif en faveur de l’emploi de personnes handicapées, afin qu’elles deviennent des « exemples à suivre », au-delà des obligations légales. Six catégories seront récompensées lors de la cérémonie qui se déroulera le mardi 29 mars 2022, au moment de l’URRH. Une raison de plus de se rendre à Lille le 29 mars.

Rendez-vous les mardi 29 et mercredi 30 mars à Lille Grand Palais

Inscription et programme sur le site : https://agefiph-universite-rrh.fr

Télécharger le programme au format PDF : Programme de l’URRH 2022

