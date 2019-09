Voici un extrait du texte qui nous a été adressé par le président de ‘Union nationale des moins valides’ et que vous pourrez trouver sur le site

L’humain, d’une manière générale, a peur de l’obscurité. Pas de la demi obscurité qui permet de se conduire ou d’observer, par une nuit étoilée, la vie qui nous entoure, mais bien du noir absolu. Quel que soit le lieu où il se trouve dans ce noir absolu, il va chercher la moindre lueur qui lui permettra de se guider. Cette lueur, il en a besoin pour trouver son chemin, même si c’est un chemin difficile. Mais il ne faut pas que cette source lumineuse soit trop violente. Si un projecteur est braqué sur lui, il fera le geste de se protéger car l’excès de lumière va l’aveugler. C’est pourquoi, sur la route, l’automobiliste doit utiliser les feux de croisement lorsqu’il rencontre un autre véhicule.

L’aveugle est dans le noir absolu en permanence. Il ne verra pas la petite lueur qui pourrait le guider vers le lieu qu’il veut atteindre. Il a une autre manière de ‘’voir”. Ses yeux ne fonctionnent pas, mais il à des oreilles, elles lui servent à ‘’voir”. Si la petite lueur qui guide le voyant est remplacée par la voix d’un humain, il se tournera naturellement vers cette source d’information. Mais il restera quand même dans le noir absolu. Attention, si le bruit qu’il entend est trop violent, c’est exactement l’effet du projecteur sur le voyant, il ne peut plus en appréhender la source. Il convient donc de guider l’aveugle d’une manière correcte, c’est-à-dire compréhensible.

Lorsqu’un piéton veut traverser une rue, il emploie les passages piétons, si le passage qu’il emploie est équipé de protection par feux de circulation, il doit respecter ces feux. Il voit la figurine qui est éclairée et qui lui indique ce qu’il doit ou peut faire. Attendre si la figurine est rouge, passer si elle est verte. La lumière de la figurine ne doit pas être éblouissante pour ne pas gêner la vue du piéton.

Que fait l’aveugle ? Lorsqu’il a trouvé le passage pour les piétons, ce qui n’est pas toujours facile, il ne sait pas si cette traversée est équipée ou non d’un feu de circulation. Il va donc se servir de son ”œil” à détection sonore : l’oreille. Il évalue la densité de circulation et prend sa décision selon ses perceptions. Ou c’est un timoré qui reste prudent et qui, au besoin, attend l’aide d’un tiers qui voudra bien l’aider, ou c’est un kamikaze qui tentera la traversée comme on joue à la roulette russe.

Pour éviter ces situations, en 1994, un chercheur a mis au point, avec des aveugles, un système qui s’insère dans le feu piétons et qui, déclenché par télécommande, délivre à l’aveugle un message sonore parlé qui lui permet de connaître l’état du feu, comme tous les piétons. Pour faciliter la différenciation, les aveugles ont souhaité que les deux messages soient dits par des voix différentes. Une voix masculine sur la phase du vert piétons et une voix féminine sur la phase du rouge piétons. Comme la phase de rouge piétons est une phase d’attente, ils ont demandé qu’on ajoute au message des indications complémentaires à l’information sur la traversée, par exemple : traversée avec un îlot central ou traversée en deux temps. Sur chacune des deux phases, le nom de la voie à traverser permet à l’aveugle de se situer.

Ce système a donné toute satisfaction aux utilisateurs et s’est répandu en France dans de nombreuses villes dont les élus avaient bien compris les besoins de la population handicapée visuelle.

Hélas ! En 2002, les fonctionnaires du ministère de l’équipement et des transports, malgré l’opposition des aveugles, balayaient d’un arrêté ministériel les possibilités d’autonomie que les aveugles avaient obtenues avec les messages parlés. L’arrêté obligeait à remplacer le message parlé de la phase vert piétons par un message codé, et une locution abrupte sur la phase de rouge piétons, sans obligation de donner le nom de la voie traversée. Ainsi, à partir du 25 avril 2002, date de sa parution au journal officiel, cet arrêté inique du 8 avril 2002, signé par la déléguée ministérielle à la sécurité et la circulation routière, privait les aveugles de leur autonomie et de la sécurité que procuraient les messages parlés.

Reconnaissons que de nombreuses villes ont continué à équiper les traversées de rues avec les messages d’origine, c’est-à-dire les messages parlés, à la satisfaction de leurs administrés.

Mais, très rapidement, les aveugles se sont aperçus que le texte de cet arrêté avait des failles importantes qui provenaient de la méconnaissance du problème du handicap visuel par les promoteurs de ce texte. Que se passerait-il si quelqu’un installait le message codé sur un support numérique qui pourrait se déclencher dans la rue ? Réponse du ministère, l’exclusivité annoncée dans l’arrêté sera établie par le dépôt de la ‘’ritournelle” à la SACEM qui veillera à l’interdiction de son utilisation. Encore une stupidité des fonctionnaires du ministère qui ne connaissent pas le code de la propriété intellectuelle, ni les conditions dans lesquelles intervient la SACEM. Comme les aveugles ont fait poser des questions à l’assemblée nationale sur les problèmes que leur généraient ces messages inutiles, les réponses du ministère concerné ont révélé l’étendue de la bêtise de ses fonctionnaires : le message parlé n’est pas compris par les étrangers ! Croyez-vous qu’un aveugle qui ne connaît pas la langue d’un pays puisse y circuler seul ? N’importe quel citoyen peu évolué comprendra immédiatement l’absurdité de cette réponse. Pourtant elle est authentique et figure au Journal Officiel. Pauvre France !

