Uniformation met en avant les emplois d’avenir

Pour promouvoir les emplois d’avenir et convaincre les jeunes en recherche d’emploi ou en fin d’études de s’orienter vers le domaine de l’économie sociale, Uniformation vient de lancer un nouveau site internet d’information et de sensibilisation. Celui-ci comprend un espace jeunes qui présente, à travers douze vidéos, douze métiers de l’économie sociale éligibles au dispositif des emplois d’avenir. Il comporte également un espace employeurs, qui explique notamment comment créer un emploi d’avenir dans ce secteur, et permet de savoir en quelques clics, grâce à un calculateur en ligne, combien coûterait la mise en place d’un emploi d’avenir. www.emploisdavenir-uniformation.fr