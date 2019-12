Une web-tv pour les sourds de La Réunion

Les sourds et malentendants de la Réunion ont désormais accès à une source d’informations en langue des signes grâce à la première chaîne de télévision sur internet conçu par et pour les sourds de l’île. Deafrun-TV propose des informations internationales, nationales et locales, des sujets sur des thèmes de vie quotidienne et de culture générale, une rubrique artistique, une boutique et, prochainement, une section Archives.

A l’origine du projet de cette web-tv portée par l’association les Cascades – Groupe des sourds de la Réunion et de l’Océan indien, et financée par un don de 15 000 € de la fondation Orange, on trouve Pascal Smith. Lui-même sourd, le directeur de Deaf-Run a voulu apporter une réponse à ce triste constat: 90% des sourds de la Réunion sont illettrés, leur niveau d’études moyen ne dépasse pas le CM2 et la majorité d’entre eux sont au chômage. A la Réunion, ils se sentent d’autant plus exclus que seuls 2% des programmes télévisés sont sous-titrés, contre 70% en métropole et même 90% en Grande-Bretagne. Destinée en premier lieu aux personnes sourdes et malentendantes, la web-tv reste pour le moment incompréhensible à ceux qui ne maîtrisent pas la langue des signes. Une situation qui permet aux entendants de se retrouver dans une situation d’exclusion similaire à celle que ressentent les sourds face à un programme non sous-titré ! A terme, une voix-off devrait permettre aux programmes de Deafrun-tv d’être accessibles à tous. Les Jeux olympiques des sourds qui vont rassembler quelques mille athlètes venus de quatre-vingt paysTaïpeh (Taïwan) constitueront le premier gros sujet d’actualité pour cette nouvelle chaîne.