Une visibilité originale pour la FFSA

Pour la deuxième année consécutive, la Fédération française du sport adapté ouvre son volet culturel en organisant une vente exceptionnelle d’oeuvres d’art dans une galerie du Marais Bastille, le 26 juin 2009.

L’an dernier, et à la même époque, la FFSA organisait pour notre plus beau ravissement un défilé de mode mettant en scène personnes en situation de handicap et personnes valides dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. Cette année, afin de poursuivre son ouverture vers les beaux arts, la FFSA organise une vente exceptionnelle de tableaux, tous réalisés par des personnes handicapées mentales. Les oeuvres ont été commandées par la FFSA à l’E.S.A.T. Ménilmontant et représentent les cinq disciplines pour lesquelles la FFSA a obtenu la reconnaissance du haut niveau pour ses sportifs en situation de handicap mental ou psychique: athlétisme, basket-ball, football, natation et tennis de table.

La représentation artistique rejoint ici la représentation symbolique : les personnes en situation de handicap mental peuvent pratiquer un sport, concourir au même niveau que n’importe quel athlète. Cette soirée organisée entièrement par la FFSA a pour objectif principal la vente d’environ 60 oeuvres dont le produit ira directement au soutien de la prochaine grande étape de la vie de cette Fédération, dont l’actualité est particulièrement riche en événements après le Championnat de France d’athlétisme Sport adapté qui s’est tenu le mercredi 20 mai 2009 au stade Charléty, inauguré par le ministre Bernard Laporte et dans le cadre des quinze championnats nationaux rassemblant plus de 5000 sportifs et avant les « Global Games », troisièmes jeux mondiaux qui regroupent l’ensemble des sportifs de haut niveau international et qui auront lieu, cet été, à Libérec (République Tchèque) du 5 au 14 juillet 2009. A cet égard et pendant la soirée de vernissage, le président Yves Foucault annoncera le lancement officiel des « Global Games ». C’est ainsi que la FFSA reprend son chemin vers les Jeux paralympiques de Londres 2012 .

A propos de la FFSA

La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) a reçu délégation du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative pour organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental, intellectuel ou psychique. Ses missions :

– Offrir à toute personne handicapée mentale ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix dans un environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l’exercice de sa citoyenneté.

– Développer la pratique du sport adapté (licenciés, formateurs, disciplines, rencontres)

– Développer le soutien au sport adapté (familles, établissements, associations, élus, administrations, entreprises…) A propos des Global Games Organisés par l’INAS-FID (the International Fédération for sport for persons with an intellectual disability), les « Global Games » constituent l’événement majeur qui attend la FFSA et tous ses sportifs en 2009 ! Cette grande compétition internationale qui regroupe plus de 800 sportifs handicapés mentaux, se déroulera du 5 au 14 juillet à Libérec, en République Tchèque. La délégation française sera représentée par 80 sportifs n’ayant malheureusement pu goûter à la saveur des Jeux Paralympiques de Pékin. Ils auront l’occasion, cette fois-ci, de se mesurer à leurs meilleurs homologues, tous handicapés mentaux.

A propos de l’E.S.A.T. Ménilmontant

L’E.S.A.T.de Ménilmontant existe depuis septembre 1970. Il accueille des personnes adultes, ayant un handicap mental léger ou moyen, sans caractère de dangerosité, engagées si cela s’avère nécessaire dans un suivi régulier extérieur et bénéficiant spécifiquement d’une orientation Cotorep E.S.A.T. Le projet : permettre aux personnes accueillies de développer leurs capacités d’intégration par le travail ainsi que leurs prédispositions à la création et à la réalisation artistique. 40, rue des Panoyaux à Paris dans le XXe arrondissement. A propos de la Galerie Beckel-Odille-Boïcos La galerie est située 1, rue Jacques Coeur – 75004 Paris Métro Bastille (sortie boulevard Bourdon)

