Une vie rare

Sophie est la dynamique directrice marketing et communication d’un grand groupe américain quand elle entame cette épopée. Bien malgré elle, elle se retrouve face une longue chaîne d’incompréhensions : l’entourage, les médecins, les administrations. Après trois années d’errance, de multiples acceptations seront nécessaires pour affronter les lourdes épreuves, jusqu’à aller chercher au plus profond d’elle-même la force, l’optimisme de mener un combat hors normes. A une maladie d’exception, elle répondra avec des armes d’exception pour assurer sa survie. Rien ne lui sera épargné en dix ans, mais elle a des alliés : quelques « médecins-humains » et sa structure psychologique rare.

Sa capacité de création artistique l’aide dans son profond désir de transition vers la suite de sa vie. Cette lutte obstinée la conduit vers un cheminement initiatique pour re-créer sa vie ! La jeune femme nous entraîne dans son approche de la dualité « du cœur et du corps ». Sa lucidité infaillible lui permet de teinter d’humour son parcours douloureux et solitaire.

L’auteur

Diplômée de commerce international en 1988, Sophie Benarrosh s’oriente vers des fonctions marketing au sein de grands groupes français et américain. Maman d’un jeune garçon, elle lutte désormais contre la maladie et se consacre autant qu’elle le peut à des activités associatives et artistiques, puis à l’écriture.

