Une vente aux enchères de jouets aux profits des enfants malades

Partenaire de l’Association Petits Princes depuis 5 ans, Toys”R”Us en créant cette vente aux enchères pour la première fois en 2008, a réussi à mobiliser ses partenaires du monde entier pour dénicher les jouets ou les jeux collector qui seront vendus au profit de l’association. Cette année encore, près de 30 pièces inédites, prestigieuses et rares ainsi qu’une œuvre spectaculaire réalisée spécialement pour cette vente, à partir de jouets, par l’artiste Ylan Anoufa seront présentées à partir de 14h30 à la Galerie ARTCURIAL.

Une vingtaine de lots sont proposés ; pièces exceptionnelles, quelquefois uniques et surtout jamais commercialisées, elles ont toutes été généreusement offertes par des acteurs importants dans le monde du jouet, tels The Walt Disney Company, Playmobil, Meccano, … et bien sûr Toys”R”Us ; ils ont tous un même objectif : réunir un maximum de fonds pour réaliser les rêves des enfants.

Parmi ces objets cultes qui viennent enrichir le catalogue de vente ARTCURIAL, des statues

Playmobil de 1 m de hauteur (Playmobil empereur romain, soldat en armure ou encore chevalier noir), un tee-shirt Donald en coton, dessiné et signé par Karl Lagerfeld (édition numérotée et signée), des sculptures en résine de Superman, Batman et Spiderman faisant près de 2 m de hauteur, sans oublier des jouets Meccano vintage.

D’ailleurs, pour le grand plaisir des collectionneurs et des futurs acquéreurs, les sculptures des super héros et statues géantes Playmobil sont d’ores et déjà exposées dans la cour de l’Hôtel Marcel Dassault et sur les balcons donnant sur l’avenue Montaigne.

L’intégralité des lots sera visible chez Artcurial lors de l’exposition qui aura lieu du 25 au 27 février, de 11h à 19h et le 28 février, de 11h à 17h.

L’Association Petits Princes

Créée en 1987, l’Association Petits Princes donne vie aux rêves des enfants gravement malades. En vivant leurs passions et en réalisant leurs rêves, ces enfants trouvent une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie et se projeter dans l’avenir. Depuis 23 ans, 3 800 rêves ont été réalisés. Aujourd’hui un rêve est réalisé tous les deux jours.

Le 20 janvier dernier, Dominique Bayle, Cofondatrice de l’Association Petits Princes, a reçu la légion d’Honneur des mains de François Berléand. Toys”R”Us est partenaire de l’Association Petits Princes depuis 2007 et la soutient via différentes actions : vente aux enchères, course à pied, sacs de caisses bio… Dans le cadre de sa politique d’entreprise citoyenne, Toys”R”Us a pris l’initiative de rééditer cet événement original pour aider l’Association Petits Princes

à réaliser un maximum de rêves.

