Une troisième place pour Cecifoot Saint-Priest

En juillet 2004, le club de Cecifoot Saint-Priest naît de la rencontre de 2 personnes handicapées:

Mustapha EL-BOUKHARI, ancien présélectionné en équipe de France, ex-joueur à Marseille, et Nordine BOUAYAD, tous deux aveugles.

Depuis, il offre à de nombreuses personnes aveugles de la région lyonnaise l’opportunité de pratiquer du football à l’instar des personnes valides.

Après 4 ans d’existence, l’équipe s’est classée sur la troisième marche non seulement du podium du Championnat de France, mais aussi de la Coupe de France de cécifoot 2008. Cerise sur le gâteau, Frédéric Jannas a été sacré meilleur gardien du championnat 2008.

DES RÈGLES DU JEU AMÉNAGÉES

Les matchs se jouent en deux périodes de 25 minutes (B1) avec 10 minutes de pause et se déroulent en extérieur sur des terrains de 20 mètres sur 40, bordés de barrières de 1,30 mètres de haut. Les buts sont ceux utilisés au handball. Chaque équipe comprend quatre joueurs plus un gardien de but, un entraîneur, un guide derrière le but et quatre remplaçants aveugles ou mal voyants. Le gardien de but, l’entraîneur et le guide sont valides et guident les autres. Le premier se charge de la défense, le deuxième du milieu de terrain et de l’attaque, et le dernier de la finition. Les règles ont été aménagées, deux arbitres officient et le ballon est équipé d’un grelot. Ce sport se base sur l’écoute des bruits du ballon et des consignes des guides, il est donc important que cette discipline se déroule dans un environnement calme et sans nuisances sonores.

Reportage, interview, émission, contactez Nordine Bouayad président du club au 06 62 22 48 10 ou par e-mail : nordine.bouayad@univ-lyon2.fr