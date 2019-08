Une Sud-Africaine de 17 ans reçoit le Prix international de la paix pour enfants

LA HAYE, (AFP) – Une Sud-Africaine de 17 ans, Michaela Mycroft, a reçu lundi à La Haye le Prix international de la paix pour les enfants 2011 pour son engagement auprès des enfants handicapés dans son pays, a annoncé la fondation néerlandaise qui attribue cette récompense.

“Michaela, également appelée Chaeli, a reçu cette récompense pour son engagement pour les droits des enfants handicapés en Afrique du Sud”, a annoncé la fondation KidsRight, précisant que le prix lui avait été remis par la Nord-Irlandaise Mairead Corrigan Maguire, Prix Nobel de la paix en 1976.

A l’âge de 9 ans, Michaela Mycroft, elle-même atteinte d’infirmité motrice cérébrale, a commencé à recueillir de l’argent pour s’acheter une chaise roulante motorisée, selon la même source.

Voyant qu’elle récoltait plus d’argent qu’escompté, elle a alors décidé d’aider d’autres enfants handicapés : son organisation, devenue professionnelle, permet désormais d’aider plus de 3.000 enfants chaque année en Afrique du Sud, via l’achat d’équipements ou le paiement de soins. L’organisation “Chaeli Campaign” lutte également pour défendre les droits des enfants handicapés et “l’acceptation des enfants handicapés”, selon KidsRight.

“L’espoir est ce qui nous permet de continuer à avancer”, a déclaré la lauréate, citée dans le communiqué : “c’est ce qui nous permet de continuer à nous battre pour les vies que nous méritons”. Le Prix international de la paix pour les enfants, décerné tous les ans à La Haye par la fondation néerlandaise KidsRight, s’accompagne d’un don en espèces de 100.000 euros, alloués à des projets liés à l’action du lauréat.