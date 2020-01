Une solution pour le tétraplégique dont la mère avait sollicité le président

EVREUX, (AFP) – Mardi, une solution “durable” a été trouvée en faveur du jeune tétraplégique dont la mère décédée avait demandé au président Nicolas Sarkozy de s’occuper. Eddy de Somer, 33 ans, doit être accueilli “dans les prochains jours” dans un établissement spécialisé dans la rééducation fonctionnelle de Saint-André-de-l’Eure (Eure), a précisé la préfecture. Cet établissement dépend de l’Adapt, une association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Cette décision de placement a été prise “en accord” avec le frère et la soeur d’Eddy, selon cette même source. “C’est une très bonne nouvelle et une très bonne solution qu’avait d’ailleurs envisagée sa mère, Michèle de Somer, qui avait visité ce centre et pensait qu’il pourrait convenir à Eddy”, a confié l’avocat de la famille, Me Fabien Picchiottino.

Eddy est actuellement pris en charge provisoirement dans une maison médicale où il a été transféré, en juin, peu avant le décès de sa mère avec laquelle il vivait au Theillement (Eure).

Michèle de Somer avait demandé, dans une lettre transmise après sa mort au président de la République, de s’occuper de ce fils. “Monsieur le Président, je vous en supplie, prenez soin d’Eddy comme si c’était votre fils”, avait écrit cette femme, décédée vendredi à 57 ans au CHU de Rouen d’un cancer du poumon.

Dans ce courrier, Michèle de Somer demandait au président de trouver une place dans un établissement spécialisé pour Eddy et de “relancer” le débat sur l’euthanasie. L’Elysée avait indiqué mardi que le président avait bien reçu le courrier et avait saisi la préfète de l’Eure Fabienne Buccio pour qu’elle prenne en charge le dossier.

Cette mère avait abandonné ses activités en 2001 pour s’occuper de ce fils devenu tétraplégique à la suite d’un accident de cyclomoteur. Elle s’était engagée en faveur de l’euthanasie et avait réclamé une loi pour permettre à des personnes comme son fils de “mourir dignement”.