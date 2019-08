Une soirée contre les violences faites aux femmes

Accès Universel, en partenariat avec la Maison de Victor Hugo, a accueilli lundi 13 décembre l’association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » pour une conférence-débat intitulée « Frapper n’est pas aimer, non à la violence » dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause nationale 2010.

« En 2010, la honte doit changer de camp ». Cette phrase de Maudy Piot, Présidente de FDFA, illustre bien les difficultés rencontrées par les femmes victimes de violence et la nécessité de communiquer autour de cette problématique.

Plusieurs femmes handicapées et personnalités du milieu associatif, littéraire et artistique se sont donné rendez-vous lundi 13 décembre à la Maison de Victor Hugo, lieu emblématique et prestigieux, afin de témoigner de la violence faite aux femmes : violence conjugale, harcèlement au travail et violence envers les femmes handicapées.

Il s’agissait de rendre hommage à l’ardent défenseur des droits de l’homme et de la femme, et à toutes celles et ceux qui se battent au quotidien pour que les droits de tous soient reconnus et respectés.

La salle était comble lorsque Dominique Laporte, auteure et comédienne, a ouvert cette rencontre par la lecture d’un extrait des Misérables, passage dans lequel Fantine subit des violences identiques à celles que subissent les femmes d’aujourd’hui. S’en est suivi une lecture vibrante par Sophie de la Rochefoucauld de la Douceur du velours, en présence de son auteure Christine Reverho. Un subtil mélange de légèreté et de violence qui évoque avec humour le destin tragique des femmes battues.

C’est sur cette entrée en matière que s’est ouverte la table ronde de la soirée animée par Viviane Monnier, Directrice de la Halte, aide aux femmes battues, à Paris.

Plusieurs intervenantes écrivaines ont ainsi pu témoigner de leur expérience de la violence :

Natacha Henry, auteure de Frapper n’est pas aimer – enquête sur les violences conjugales en France, Marie Deliesse, auteure de Plus forte que la violence, Claire Merlin, auteure de Sourde en centres d’appels et Anne Sarah Kertudo, auteure de Est-ce que l’on entend la mer à Paris ? Natacha Henry a réalisé un travail de terrain sur les violences conjugales en France. Une enquête porteuse d’espoirs qui a permis de montrer que l’on peut sortir de la violence et qu’une vie existe derrière celle-ci.

Les témoignages de ces femmes ont tous été empreints de force et d’émotions, à l’image du témoignage de Marie Deliesse, maltraitée physiquement et moralement par sa mère à cause de son handicap physique de naissance et mariée à un homme dont la violence s’est manifestée le jour de son mariage. Claire Merlin, dont l’ouvrage Sourde en centres d’appels vient d’être édité, a évoqué son expérience à France Télécom. Elle dénonce notamment la non prise en compte des travailleurs handicapés et le décalage que ce manque suscite avec les campagnes de communication développées par le groupe sur le handicap. Le dernier témoignage de la soirée fut celui de Anne-Sarah Kertudo, responsable de la Permanence juridique pour les sourds. Ce service de la Ville de Paris a été créé en 2002 et est unique en France.

Cette soirée a été clôturée par Bunny Godillot, comédienne et marraine de FDFA et Maudy Piot, présidente de cette association, qui a rappelé le rôle primordial de l’éducation en matière de lutte contre les violences. L’enfant doit apprendre à se comporter différemment vis-à-vis des singularités de la vie : il doit acquérir un autre mode de représentation du handicap dès la maternelle. Le handicap doit cesser d’être associé à la laideur ou à l’infirmité : il est, au contraire, symbole de diversité et de richesse mutuelle. Accès Universel a d’ailleurs rappelé l’importance de comparer les expériences des autres pays dans ce domaine, en particulier au Canada. 70 % des femmes en situation de handicap subissent des violences, contre 36% des femmes valides.

Il est important de ne jamais oublier que le silence tue. C’est parce que ces femmes ne se sont pas tues qu’elles sont encore vivantes aujourd’hui. Une belle leçon de courage et de vie pour que la violence n’ait pas le dernier mot, jamais.

A propos d’Accès Universel :

Cette association créée en janvier 2006 a pour mission de promouvoir et d’encourager l’accessibilité universelle dans tous les domaines de la vie courante : architecture et environnement, transports, santé, emploi, communication, éducation et culture, loisirs et sports.

Accès Universel organisera le premier « congrès mondial de l’accessibilité universelle » qui aura lieu les 19 et 20 janvier 2012 au siège de l’UNESCO à Paris. Il s’agit d’une grande première mondiale puisque cette action n’a jamais été menée à bien. Cet événement sera parrainé par l’Union européenne et les États-Unis. Il est envisagé que d’importantes institutions se joignent à cette manifestation.

D’autre part, depuis le mois d’octobre 2010, l’association Accès Universel organise des conférences-débats régulières les premiers lundis du mois à la Maison de Victor Hugo à Paris. Ces conférences, appelées « les lundis de l’accessibilité », traitent de sujets d’actualité liés à l’accessibilité universelle.