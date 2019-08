Une semaine pour le handicap à Saint-Etienne (Loire)

Jusqu’à présent, la sensibilisation menée sur le handicap trouvait son point d’orgue lors d’une journée d’animations au mois de mai portée par l’UASEL (Union des associations de Saint-Étienne et de la Loire). La Ville de Saint-Étienne a souhaité cette année démultiplier les lieux et les approches pour une sensibilisation plus large de toute la population du 31 mai au 6 juin 2010. Sur 45 lieux dans la ville, pas moins de 80 événements d’une grande variété vous seront proposés : tables rondes, portes ouvertes des associations et des ESAT (Établissement et service d’aide par le travail), ballades urbaines, spectacles, visites sensorielles dans les musées…

A l’occasion de la manifestation «Une ville en Partage», la Ville de Saint-Étienne vous propose tout au long de cette semaine différentes animations :

– Plus de 100 évènements dans quarante-huit lieux différents.

– Création d’une bande annonce « la semaine en partage », réalisée par Frédéric Philibert, diffusée dans toutes les salles de cinéma de la ville.

– Sensibilisation aux difficultés de déplacement en partenariat avec les associations et la police municipale.

– Projection de 4 films à destination des établissements scolaires, du CP à la terminale dans les salles de cinéma.

– Organisation de la journée festive de clôture de la semaine, le dimanche 6 juin avec les associations qui ont activem ent participé à cette semaine de sensibilisation du «vivre – ensemble».

“Pour que les différences ne soient pas un handicap… Le défi que nous voulons ensemble relever, est de se donner du temps, une semaine pour affirmer notre volonté commune d’une cité qui ne veut exclure personne, et surtout pas les plus fragiles, les plus vulnérables.” explique-t-on en mairie.

Cette semaine, forte d’une centaine d’événements dans quarante-cinq lieux différents, permettra à tous ceux qui le souhaitent, de se rencontrer, d’échanger, d’écouter et de réfléchir; elle offrira aussi des moments de plaisir partagés autour de la danse, du théâtre, du sport, du conte… ainsi qu’autour de balades urbaines adaptées, de visites étonnantes des musées, de la Cité du Design… Difficile en quelques mots d’évoquer la richesse des propositions qui tendent à n’oublier personne, des petits aux plus grands, en prenant en compte tous les types de handicap qui peuvent être vécus. “Nous voulons ainsi faire le pari de la sensibilisation de tous, d’une plus grande compréhension. L’enjeu est de surmonter les obstacles pour élaborer une meilleure qualité du vivre ensemble, plus harmonieuse, plus apaisée, avec nos différences.” concluent les élus, Maurice Vincent, Maire de Saint-Étienne, Michel Coynel, 1er Adjoint et Jacqueline Neyme, Conseillère municipale, déléguée aux personnes handicapées