Une saison au Louvre

Au cœur de la cité parisienne, le Louvre propose des visites adaptées aux personnes déficientes auditives et visuelles. Focus sur la programmation de cette fin d’année.

Visiteur déficient auditif

La sculpture hellénistique au temps d’Alexandre

Visite en Langue des signes française (LSF) le samedi 19 novembre à 14h30.

Ce parcours entre histoire et légende permet de découvrir Alexandre le Grand, sa jeunesse et son destin extraordinaire, à travers les riches collections du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, notamment dans la très belle salle des Caryatides. L’activité est conduite par un intervenant sourd maîtrisant la langue des signes française.

Au royaume d’Alexandre le Grand. La Macédoine antique.

Visite en LSF le samedi 3 décembre à 14h30 ou vendredi 9 décembre à 19 h.

Cette exposition temporaire, propose de découvrir près de cinq cents objets, pour la plupart jamais présentés en France.

Ils retracent l’histoire de la Macédoine antique depuis le XVe siècle avant notre ère jusqu’à l’époque romaine impériale et montrent la richesse et l’extraordinaire virtuosité de la production de la Macédoine antique. Activité conduite par un intervenant sourd maîtrisant la langue des signes française.

« Les chefs-d’oeuvre » du Louvre (lecture labiale)

Samedi 26 novembre à 14h30

Un parcours mène les visiteurs de la Vénus de Milo à la Joconde, de la Victoire de Samothrace au Sacre de Napoléon pour une rencontre avec les grands chefs-d’oeuvre du Louvre… Cette activité est conduite par un conférencier du musée en lecture labiale.

Visiteur déficient visuel

L’Antique chez les peintres classiques

Visite à l’aide de plaques thermo-gonflées

le samedi 19 novembre à 14h30

Et in Arcadia ego : « Même en Arcadie, moi, la Mort, j’existe ». Cette inscription figurant sur le tombeau du tableau Les bergers d’Arcadie de Nicolas Poussin donne le ton… L’Arcadie était, pour les poètes de l’Antiquité, une sorte de paradis terrestre, un séjour de parfaite félicité.

Au royaume d’Alexandre le Grand. La Macédoine antique.

Visite le samedi 10 décembre à 14h30

À l’aide de plaques thermo-gonflées, découvrez les oeuvres de cette exposition temporaire par le toucher. Elle présente cinq cents objets qui retracent l’histoire de la Macédoine antique depuis le XVe siècle avant notre ère jusqu’à l’époque romaine.

Enfances, nouvelle exposition de la galerie tactile

Située dans l’aile Denon cet espace adapté aux publics handicapés est le seul endroit du musée où l’on puisse toucher les oeuvres reproduites en résine. L’exposition actuelle permet de découvrir les différents visages de l’enfant tour à tour menaçant ou espiègle. Les visages de L’Amour chez les romains, Séraphins, ou Enfant Jésus chez les chrétiens, sont exposés. L’aménagement de la galerie tactile a été rendu possible grâce au mécénat d’Agon-Shu. L’actuelle exposition de la galerie Enfances bénéficie du soutien

de la Fondation Réunica Prévoyance. Un audioguide commentant les oeuvres de la galerie tactile est disponible (4 euros).

Pratique

Tarif : Chaque visite (hormis la galerie

tactile) coûte quatre euros pour la personne

déficiente auditive. Gratuité pour

l’accompagnateur. Entrée du musée gratuite

pour les visiteurs handicapés et leur

accompagnateur sur présentation d’un

justificatif.

Pour réserver vos places, vous pouvez

appeler au 01 40 20 85 88 ou envoyer un

mail à handicap@louvre.fr.