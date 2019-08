Une ronde pour la sécurité routière

Kamila, Dylan, Shérérazade, Lina, Paul et Julie et des dizaines d’enfants, un ballon blanc à la main, ont fait la ronde sur l’esplanade du Trocadéro à Paris (XVIe) pour demander que la “protection des enfants devienne la priorité de la politique de sécurité routière”.

Rassemblés à l’appel de Victimes et Citoyens, association de victimes et de parents de victimes de la route, les enfants, tous âgés de six ou sept ans, ont tourné, au son de trois tambours et dans un joyeux désordre autour d’un clown blanc monté sur des échasses. Ils accompagnaient dans leur ronde la petite Eléonore, une enfant paraplégique et aphasique qui ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant après avoir été fauchée en 2002 à l’âge de sept ans par une voiture.

“Faites attention à nos enfants”, a déclaré Anne, la mère d’Eléonore, venue sur l’esplanade ainsi qu’une quinzaine d’enfants gravement handicapés, tous en fauteuil roulant, après un accident de la route.

Un message relayé également par l’ancien pilote de F1 Philippe Streiff, devenu tétraplégique à la suite d’un accident lors des essais du Grand Prix du Brésil en mars 1989, et qui se mobilise régulièrement en faveur de la sécurité routière.

Chiffres

En 2007, cent soixante-quatre enfants de moins de 14 ans ont trouvé la mort sous les roues d’un véhicule et quelques deux mille sept-cent autres ont été gravement blessés. Selon les grandes données de l’accidentologie 2007, un tiers des personnes tuées de moins de 14 ans sont des piétons ou des cyclistes.