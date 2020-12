Une rentrée réussie

Listen to this article Listen to this article





Unanimement saluée pour la qualité de son contenu et le dynamisme de sa maquette, la revue Éducation Magazine a comblé les attentes d’un public en manque d’informations générales sur l’éducation et l’enseignement. Destiné aux parents d’élèves et aux enseignants du secondaire, ce nouveau magazine lancé – en septembre dernier – par les Éditions Fabert a montré qu’il était possible de proposer des informations pertinentes sur le système scolaire hexagonal sans sombrer dans le dogmatisme et les querelles de chapelles.

Éducation Magazine s’est fixé pour objectif d’offrir à ses lecteurs des informations pratiques, en phase avec les attentes de la communauté éducative. Présent dans les kiosques le 7 novembre prochain, le deuxième numéro – tiré à 40 000 exemplaires et commercialisé au prix de vente de 3,50 € – ne déroge pas à cette règle. État des lieux de la restauration scolaire, présentation détaillée du système éducatif français, intégration d’enfants dyslexiques dans les classes, prévention des conflits entre élèves et enseignants, remplacement des manuels scolaires traditionnels par des outils numériques, prévention des addictions (drogue, alcool, tabac, univers virtuels)… sont autant de sujets répondant concrètement aux préoccupations quotidiennes des parents et des professeurs.

Par ailleurs, un site Web – complémentaire de la revue papier – sera lancé courant novembre. La rédaction d’Éducation Magazine sera ainsi en mesure de réagir rapidement à l’actualité et d’offrir à ses lecteurs des services en ligne.

Éditions Fabert

Les Éditions Fabert ont été créées en 1953, avec pour objet la publication du premier guide national de l’enseignement privé – Le Fabert – recensant systématiquement toutes les écoles privées. Cette activité a été rapidement complétée par un service d’orientation scolaire et de bilans, actuellement proposé dans les trois centres Fabert (Paris, Lyon et Nantes).

Reprises en 1992 par Thomas Jallaud, les Éditions Fabert ont connu un nouvel essor avec le développement, à partir de 2005, d’un secteur édition de livres avec des collections autour de l’éducatif, la pédagogie et l’action thérapeutique.

Avec Éducation Magazine, les Éditions Fabert s’engagent dans un nouveau territoire, celui de la presse, avec toujours comme seul souci d’accomplir des choix déontologiques et éditoriaux visant à porter la voix de l’enfant, en défendant ses intérêts dans le système scolaire, et à accompagner les parents et les enseignants à travers une activité de guidance.