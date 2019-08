Une Rémoise attaque la Tour Eiffel

Une Rémoise, maman d’une enfant handicapée, vient d’entamer un bras de fer avec la Tour Eiffel. Elle veut obtenir la mise en conformité du monument avec les normes d’accessibilité aux personnes en fauteuil. La mère d’une jeune Rémoise polyhandicapée, Anne-Shirley, 10 ans, vient d’entamer un bras de fer avec la Tour Eiffel après s’être vue interdire l’accès du 3e étage de l’un des monuments les plus visités au monde. Virginie Kies accuse la société d’exploitation du monument, dont la Ville de Paris est actionnaire à 59,9 %, de ne pas avoir installé des équipements spéciaux pour les fauteuils roulants comme le dispose la loi. La Rémoise demande que des travaux soient immédiatement entrepris. Sa fille, qui souffre d’un syndrome pyramidal avec pour conséquences la malvoyance, l’épilepsie, un important handicap mental et qui se déplace en fauteuil roulant, doit, selon elle, « pouvoir visiter de façon complète l’édifice. »

La société d’exploitation de la Tour Eiffel, qui confirme l’assignation, ne souhaite cependant pas faire d’autres commentaires sur cette affaire.

Sur le site internet de la dame de fer, on peut lire, si l’on clique sur l’onglet accessibilité, qu’à l’époque de la construction de la Tour Eiffel, en 1889, l’accessibilité des personnes handicapées n’était pas encore une préoccupation. Aujourd’hui, en dépit de l’architecture du monument, de la nature de ses moyens d’ascension, la société qui exploite la Tour Eiffel s’efforce de prendre en compte les difficultés rencontrées par les personnes handicapées. C’est ainsi que les personnes à mobilité réduite (fauteuils roulants, handicap de motricité…) peuvent aller aux 1er et 2e étages par l’ascenseur. Elle se retranche derrière des raisons de sécurité pour en interdire le sommet aux fauteuils.

2 millions d’euros pour la conformité…

Le tribunal de grande instance de Paris devait examiner l’assignation de la mère d’Anne-Shirley le 4 octobre. Représentée par Me Ludot, son avocat, la Rémoise a décidé de calmer le jeu pour l’instant, en partie apaisée par la réponse de la société d’exploitation de la Tour Eiffel. Par la voix de son avocat, elle confirme que la loi du 11 février 2005 énonce que l’ensemble des locaux ouverts au public doit être accessible aux personnes handicapées mais rappelle aussi que le législateur a laissé aux bâtiments publics un délai pour se mettre en conformité. Ce délai court jusqu’au 1er janvier 2015. Pendant cette période, la Tour Eiffel n’est donc pas punissable.

En gage de bonne foi, l’avocat du symbole de Paris et de la France annonce que la société a fait chiffrer le montant des travaux nécessaires à cette mise en conformité : 1 735 000 euros HT. Soit près de deux millions TTC, pour rendre le 3e étage accessible aux personnes handicapées.

« Ma cliente voulait démontrer que l’un des bâtiments publics les plus visités au monde n’était pas accessible aux handicapés. Que la France n’a pas deux millions à mettre sur la table pour accueillir convenablement ses touristes, fussent-ils handicapés. C’est le but de sa démarche », prévient Me Ludot.

La jeune maman n’en est pas à sa première action en justice sur ce thème puisqu’au mois de juin dernier, elle a réussi à faire condamner la Tur en appel pour des faits similaires.

La mère d’Anne-Shirley, qui voit sa vie quotidienne et celle de sa fille pourries par des problèmes d’accessibilité, annonce par le biais de son avocat : « Ma cliente sera le 1er janvier au pied de la Tour Eiffel avec la ferme intention de monter jusqu’en haut ».