Une pyramide de chaussures contre les mines antipersonnel

PARIS, (AFP) – À l’occasion de la 17e édition des Pyramides de chaussures organisées par Handicap international, des centaines de personnes jetaient samedi place du Trocadéro à Paris leurs paires de souliers en soutien aux victimes de mines anti-personnel.

Des tas de baskets, sandales et bottes devaient s’ériger toute la journée dans 30 autres villes de France pour dénoncer “la production, l’utilisation et la commercialisation” des mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions (BASM) qui font “encore aujourd’hui une victime toutes les deux heures”, selon l’ONG.

Bien qu’interdites par les traités d’Ottawa (1997) et d’Oslo (2008), ces armes “ont été utilisées à plusieurs reprises cette année (…), notamment en Libye où un carnage est annoncé dans l’avenir”, a déclaré à l’AFP Jean-Marc Boivin, directeur général d’Handicap international (HI). Cette 17e édition a mis également l’accent sur le Laos, “pays le plus pollué du monde avec 80 millions de bombes à sous-munition disséminées et non-explosées”, a-t-il précisé.

M. Boivin souhaite “rappeler aux Etats leurs engagements”, notamment à la France, dont le budget d’aide pour l’action contre ces armes de “2,6 millions d’euros (…) est injustifié et injustifiable” et “très en deçà d’autres pays européens”.

Handicap international craint également qu’un nouveau protocole soit adopté prochainement, “un traité bas de gamme soutenu par la France visant à interdire uniquement les vieilles bombes à sous-munitions et qui revient à légitimer les BASM”, selon M. Boivin. “Nous devons éradiquer ces armes contraires au droit humanitaire et amener tous les Etats à signer” les deux traités, a exhorté le directeur général de l’ONG, rappelant qu’ils n’étaient toujours pas ratifiés par la Russie, la Chine ou les Etats-Unis. Lynn Bradach, une Américaine dont le fils soldat a été tué en juillet 2003 par une bombe à sous-munition américaine alors qu’il participait à des opérations de déminage en Irak, “espère que les Etats-Unis vont cesser d’utiliser ces armes et signer les traités”. Handicap international estime à 83 le nombre de pays pollués par ces engins explosifs et à 500.000 le nombre de blessés nécessitant une aide à vie.