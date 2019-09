Une prothèse dédiée aux sports de glisse

« Faire découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la glisse aux personnes amputées » : Tel est l’objectif de ProCarve, première prothèse spécialement dédiée aux sports de glisse. Conçue par la société Chabloz Orthopédie et commercialisée par Ottobock, ProCarve gère grâce à des réglages individualisés les mouvements de flexion et d’extension des utilisateurs, afin de reproduire fidèlement les mouvements liés à la pratique du ski. Destinée à des utilisateurs amputés tibiaux ou fémoraux ayant perdu leur jambe ou une partie, cette nouvelle prothèse s’adresse aussi bien aux sportifs amateurs que professionnels et a pour vocation de leur faciliter l’accès aux sports de glisse tels que le ski, le snowboard, le télémark, le snowscout, le roller, ou encore le ski nautique et le wakeboard.

Spécialiste de la fabrication de dispositifs médicaux externes (prothèses et orthèses), Ottobock développe parallèlement toute une gamme de solutions technologiques spécialement tournée vers la pratique du sport en loisirs et en compétition.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.ottobock.fr